„Laikau ją tik dar vienu žmogumi“, – žurnalistams sakė Dalai Lama, paklaustas, kaip vertina prezidentės Dalios Grybauskaitės sprendimą su juo nesusitikti. „Kad ir kur keliaučiau, man svarbiau yra susitikti su žmonėmis, o tik tada su keliais lyderiais“, – pridūrė jis. Prezidentė su Dalai Lama susitiko paskutinį kartą jam viešint Lietuvoje 2013 metais. Tai sukėlė didelį Kinijos pasipiktinimą, nes Pekinas laiko Dalai Lamą separatistu ir nepripažįsta jo veiklos. Šįkart šalies vadovai su Tibeto dvasiniu lyderiu susitikti neplanuoja. Nusileidęs Vilniaus oro uoste Dalai Lama taip pat reiškė nerimą dėl padėties konfliktų draskomuose Artimuosiuose Rytuose ir pasaulinės klimato kaitos. Susiję straipsniai: Tibeto dvasinis lyderis Dalai Lama atvyko į Lietuvą „Šiandien turime globalią ekonomiką, ryšius, informaciją ir viską, o taip pat, svarbiausia, globalinį atšilimą. Todėl dabar mes, septyni milijardai žmonių, esame šeima“, – sakė Dalai Lama. „Mes susiduriame su daugybe problemų, įskaitant žudynes Sirijoje, Jemene. Kalbėdami apie šitus dalykus mes per daug koncentruojamės į mūsų skirtumus“, – pridūrė jis. „Tačiau vienintelis vaistas čia yra žengti į gilesnį lygmenį – mes visi esame žmonės. Emociškai, protiškai, fiziškai mes esame vienodi. Kiekvienas nori laimingo gyvenimo. (...) Turime galvoti apie visą žmoniją, ne tik apie Lietuvą, Latviją ar Rusiją“, – kalbėjo Tibeto dvasinis lyderis. Žurnalistų pokalbio su Dalai Lama garso įrašu su BNS pasidalijo LRT radijas. Per keturias dienas truksiantį vizitą Dalai Lama surengs spaudos konferenciją, skaitys dvi paskaitas Vilniaus universitete ir „Siemens“ arenoje. Dalai Lama taip pat lankysis sostinės Užupio rajone esančiame Tibeto skvere. Ten jis pasodins simbolinį medelį Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečio proga. Vėliau šalia Nėries krantinės Tibeto dvasinis lyderis apžiūrės Jurgos Ivanauskaitės fotografijų parodą „Tibetas – kita realybė“. Vizito metu jis taip pat susitiks su tibetiečius remiančiais Lietuvos politikais, verslininkais ir visuomenininkais.

