„Airijoje gyvenantys lietuviai labai laukiami. Ši bendruomenė duoda labai teigiamą indėlį ne tik ekonomine, bet ir kultūrine prasme“, – žurnalistams sakė Airijos prezidentas. Oficiali statistika rodo, kad Airijoje gyvena apie 40 tūkst. lietuvių, tačiau Lietuvos pareigūnai mano, kad realus skaičius yra dukart didesnis. Nuo rugsėjo kai kuriose Airijos mokyklose bus pradėta dėstyti lietuvių kalba 12-16 metų moksleiviams.











