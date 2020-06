Į Lietuvą atostogų per karantiną sugrįžusi emigrantė: įsitikinome, kad tai, ką mums sako, – melas

Į Lietuvą šiuo metu atvykti galima per šiuos pasienio kontrolės punktus: pasienyje su Latvija per Būtingę–Rucavę, Kalvius–Meitenę, Saločius–Grenctalę arba Smėlynę–Medumi, o pasienyje su Lenkija – per Kalvariją–Budziską, Lazdijus–Aradninkus.

Šiuo metu nustatyta, kad izoliuotis 14-ai dienų nereikia, jei po gegužės 11 dienos atvykote iš Lenkijos ir ten lankėtės darbo, verslo ar mokslo tikslais arba po gegužės 15 dienos atvykote iš Latvijos ar Estijos.

Tačiau žmonės dalijasi skirtingomis patirtimis – su „Delfi“ redakcija susisiekė dvi moterys, iš kurių viena automobiliu grįžo iš Vokietijos per Lenkiją į Lietuvą, o kita – iš Latvijos. Jas abi labai nustebino, kad tvarka buvo visai kitokia, nei jos anksčiau suprato.

„Jokios kontrolės“

Vokietijoje dirbanti Agnė „Delfi“ pasakojo, kad su vyru prieš keletą dienų nusprendė grįžti automobiliu per Lenkiją į Lietuvą atostogų. Iškart ją nustebino, kaip prasilenkė realybė su per žinias skelbiamomis naujienomis dėl tokių kelionių.

„Kalbant apie Vokietijos ir Lenkijos sieną, prieš tai matėme daug gąsdinančių pranešimų per televiziją, jog niekas nieko nepraleidžia ir labai tikrina, kartais net liepia grįžti, o sausuma vykti praktiškai neįmanoma, bet supratome, kad tai – visiškas mitas. Mes užtrukome apie pusantros minutės prie šios sienos. Aišku, šiokia tokia kontrolė yra, turėjome su savimi vokiškas darbo sutartis, o privažiavus prie Lenkijos sienos vienas darbuotojas patikrino temperatūrą, nustatė, kad viskas gerai, ir nurodė važiuoti pas kolegę. Ji tik paklausė, ar turime darbo sutartis, pasakėme, kad taip, bet visiškai jų neperžiūrėjo.“

Pasak moters, susidarė įspūdis, kad galima pakišti ir netikrą darbo sutartį, – vis tiek galėsi važiuoti.

„Po pirmos patikros važiavome toliau. Net viešumoje buvo sakyta, kad leidžia tik vakare per Lenkiją vykti tranzitu, tačiau mes tai darėme vidurdienį. Vadinasi, tie pasakymai irgi melas. Mes Vokietijos–Lenkijos sieną kirtome apie 12 val. dienos. Su vyru dar pajuokavome, kad galėtume pervežti ir 5 nelegalus, nes visiškai nebuvome patikrinti. Prie Lietuvos sienos atbėgo du baltai apsirengę „ufonautai“, patikrino temperatūrą ir vyrui nustatė 37 laipsnius. Tačiau tai visai nesutrukdė mums grįžti, pasakė, kad viskas gerai, ir liepė toliau važiuoti, dar palinkėjo gero kelio.“

Agnės teigimu, net nepasidomėjo, kodėl jų mašinos numeriai yra vokiški, netikrino ir pasų.

„Tai čia yra kontrolė? Nesuprantu, visur paskelbta krizinė situacija, tai kaip net nepatikrino asmens dokumento? Nebuvo nei jokios registracijos, nei davė ką nors užpildyti, neįspėjo, kur turėtume izoliuotis tas 14 dienų, – nieko panašaus nebuvo! Netgi buvo kalbų apie privalomą COVID-19 testą, tai irgi apie tai nieko nepasakė. Jeigu jie net pasų nepatikrina, apie ką daugiau galima kalbėti?“

Ji taip pat nesuprato, ar jai ir vyrui reikia izoliuotis, mat niekas net nesigilino, iš kur jie atvyko.

„Dokumentų netikrina, tai ir bet kokį nusikaltėlį gali praleisti įvažiuoti.“

Sulaukė gąsdinančios žinutės

Į redakciją kreipėsi ir turizmo srityje dirbanti Ingrida, ji vyko vienai dienai darbo reikalais į Latvijos miestą Bauskę. Ten, kaip pasakojo, norėjo susipažinti su galimais ekskursijų maršrutais, buvo visiškai rami, kad dėl sienos kirtimo nekils jokių problemų.

„Kai įvažiavau į Latviją, patikrino mano dokumentus, temperatūrą, – viskas gerai. Grįžau tą pačią dieną – irgi tokia pati tvarka. Vėl kažkur nusinešė mano dokumentus patikrinti, pamatavo temperatūrą ir leido važiuoti toliau. Tačiau mane labai nustebino, kai kitą dieną gavau žinutę iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, jog turiu užpildyti izoliacijos sutikimo formą.

Tiesa, paskui įsiskaičiau, kad ten nurodyta „išskyrus Latviją ir Estiją“, bet jeigu tokias žinutes vėliau gautų mano klientai ir tas formas per neapdairumą užpildytų? Nejaugi jiems tada reiktų izoliuotis?“ – klausė ji.

Moteriai, be to, daug nerimo sukėlė ir faktas, kad jos duomenys renkami ir galimai sekamas kiekvienas žingsnis.

„Nesuprantu, kodėl renkami mano duomenys, ar BDAR nebegalioja tokiais atvejais? Jeigu buvo pasakyta, kad galime laisvai kirsti sieną, manau, tokių žinučių neturėtų būti. Dabar reikia suprasti, kad vis dėlto esu valstybės institucijų sekama kaip kokioje Tarybų Sąjungoje. Vadinasi, jums el. laiško be jūsų sutikimo negaliu siųsti, o ministerija ir jai pavaldžios įstaigos gali laisvai rinkti duomenis ir mus sekti“, – stebėjosi Ingrida.

Priminė, kokia tvarka galioja

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiasis specialistas Aurimas Raulinaitis teigė, kad sunku atsakyti nežinant visų konkrečios situacijos detalių.

„Tačiau pirmu atveju to tikrai negalėjo būti, Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) tikrina kiekvieno asmens dokumentus, nes užsieniečiai be specialių leidimų neįleidžiami į Lietuvą. Dokumentų tikrinimas apskritai neturi nieko bendro su NVSC veikla pasienyje. NVSC matuoja temperatūrą ir renka informaciją apie atvykstančius asmenis, jeigu jiems būtina 14 dienų saviizoliacija. Visi asmenys, kuriems neturi būti taikoma saviizoliacija, yra VSAT praleidžiami važiuoti toliau.“

Specialistas priminė, kad iš Lenkijos atvykusiems asmenims netaikoma 14 dienų saviizoliacija, jeigu jie yra LR piliečiai ir vyko į Lenkiją darbo, mokslo ar verslo reikalais.

Komentuodamas antrą situaciją, A. Raulinaitis nurodė, kad iš Latvijos atvykusiems asmenims 14 dienų saviizoliacija netaikoma, nebent šie asmenys atvyko į Latviją iš kitų valstybių (pvz., lėktuvu ar keltu) ir tranzitu vyko į Lietuvą.

„Latvijos sienos apsaugos tarnybos renka tokių asmenų duomenis ir perduoda Lietuvos tarnyboms. Tokiems asmenims, jeigu jie sąžiningai neužsiregistravo kirsdami Lietuvos sieną, išsiunčiamas pranešimas apie prievolę saviizoliuotis ir prašymas užpildyti registracijos formą. Asmenys, kurie teigia, kad jiems nepagrįstai taikoma saviizoliacija, dažniausiai nutyli faktą, kad jie į Latviją atvyko iš užsienio, taip bandydami išvengti saviizoliacijos prievolės“, – sakė jis.

Taip pat pabrėžė, kad saviizoliacija netaikoma asmenims, atvykusiems iš Lenkijos, Latvijos ir Estijos su ta sąlyga, jeigu jie per 14 dienų nebuvo išvykę į kitas užsienio valstybes.

„Jeigu asmuo atvyko į Lenkiją, Latviją ar Estiją iš kitos šalies ir tranzitu bandė pasiekti Lietuvą, jam bus privaloma 14 dienų saviizoliacija.“