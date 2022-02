Į Lietuvą atkeliauja dar viena audra – Franklinas: įspėja, kad pora dienų bus sudėtingos

Pasak jo, nuo trečiadienio iki penktadienio bus galima atsikvėpti tiek nuo smarkaus vėjo, tiek nuo įkyrių kritulių.

„Pilkų debesų šydas praplyšinės, naktimis paspaus šaltis. Vairuotojams ir pėstiesiems teks būti atidesniems, nes bus slidu. Penktadienį orai vėl subjurs: pūs juntamesnis vėjas, į Lietuvą atkeliaus mišrių kritulių banga“, – prognozavo jis.

Jau vakar populiari oro entuziastų grupė „Orai ir klimatas Lietuvoje“ įspėjo, kad artėja dar viena audra - Franklinas.

„Daugokai audrų Europa šiemet sulaukė. Vos viena praeina, štai ir kita atslenka. Šiandien dar viena vėjo audra siaučia Airijoje ir slenka į Didžiąją Britaniją, tada ji vėl pasieks Vokietiją, Lenkiją. Šįkart vėjai bus silpnesni, o kol ateis iki Lietuvos - dar labiau nusilps.

Stipriausi vėjai rytoj popiet pūs vakariniuose rajonuose. Gūsiai pajūrio ruože sieks iki 25 m/s. Antradienis irgi bus pakankamai vėjuotas (gal laikas Lietuvai statytis daugiau vėjo malūnų elektrai gaminti). Trečiadienis, panašu, jau bus ramus visoje šalyje. Nurimus vėjui naktimis vėl pašals, vietomis iki -5 ar -7 laipsnių.“

K. Petkevičius taip pat nurodė, kad šiandien šalyje numatomi lietingi orai, pūs smarkokas pietvakarių krypties vėjas.

„Gūsiai sieks 15–20, šalies vakaruose 20–25 metrus per sekundę. Vakare pajūryje vėjas įsismarkaus iki 27 metrų per sekundę. Vilniuje oras šils iki 6, Kaune ir Panevėžyje iki 7 laipsnių. Šiauliuose ir Klaipėdoje bus apie 5 laipsnius šilumos.

Antradienį išsilaikys vėjuoti orai, daug kur numatomi krituliai. Naktį vėjo gūsiai sieks 15–20 metrų per sekundę, o pajūryje įsismarkaus iki 28 metrų per sekundę. Didesnė kritulių tikimybė vyraus šiaurės vakarinėse šalies vietovėse, tačiau lietus ir šlapdriba palaipsniui išplis ir po kitus šalies kampelius. Temperatūra svyruos nuo 1 laipsnio šalčio iki 2 laipsnių šilumos. Dienos metu Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus apie 3 laipsnius šilumos. Šiauliuose oras šils iki 1, Klaipėdoje iki 2 laipsnių. Vakarų vėjas stiprės iki 15–20 metrų per sekundę.

Trečiadienį numatomi sausesni, bet šaltesni orai. Pūs nesmarkus, permainingos krypties vėjas. Naktį vietomis pasnigs, temperatūra svyruos tarp 0–5 laipsnių šalčio. Vietomis bus slidu. Dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje oras šils iki 2, Kaune ir Klaipėdoje iki 3 laipsnių. Šiauliuose bus apie 1 laipsnį šilumos.

Ketvirtadienį taip pat be žymesnių kritulių, bus daugiau pragiedrulių. Pūs apysmarkis pietų, pietvakarių vėjas. Naktį atšals iki 1–7 laipsnių šalčio, formuosis plikledis, vietomis rūkas. Dieną Vilniuje ir Panevėžyje oras šils iki 5, Kaune iki 6 laipsnių. Šiauliuose bus apie 4, Klaipėdoje apie 3 laipsnius šilumos.

Penktadienį vyraus nepastovus debesuotumas, naktį vietomis, dieną daug kur pasirodys mišrūs krituliai. Pūs gūsingas pietų, pietvakarių krypties vėjas. Naktį temperatūra svyruos nuo 1 laipsnio šalčio iki 3 laipsnių šilumos. Dienos metu Vilniuje oras šils iki 3, Klaipėdoje iki 4 laipsnių. Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus apie 5 laipsnius šilumos.“

Gismeteo.lt direktoriaus teigimu, pagal dabartinius duomenis, savaitgalio temperatūra bus panaši į penktadienio.

„Šeštadienį protarpiais dar prapliups krituliai, nors bus ir saulėtų akimirkų, o sekmadienį vyraus šviesesnis dangus.“