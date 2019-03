BNS žiniomis, įtariamasis turėtų būti paleistas antradienį, prokuratūra dėl jo suėmimo pratęsimo į teismą nesikreipė. Teisėsauga advokatui skirs rašytinį pasižadėjimą neišvykti, draudimą bendrauti su tam tikrais asmenimis. Dauguma suimtų teisėjų ir advokatų byloje rašė skundus dėl jiems skirtos kardomosios priemonės. Kai kurių skundai buvo patenkinti. Iš viso teisėjų korupcijos byloje suėmimas buvo taikytas keturiems advokatams iš Vilniaus ir Klaipėdos. A. Surblio gynėjas Simonas Slapšinskas BNS sakė, kad skundas dėl A. Surblio suėmimo nebuvo pateiktas, tokia buvo kliento valia. Prokuratūra vasarį pranešė atnaujinusi pernai nutrauktą ikiteisminį tyrimą A. Surblio atžvilgiu dėl piktnaudžiavimo tarnyba, neteisėto informacijos apie privatų asmenų gyvenimą rinkimo ir rengimosi sunkiai sutrikdyti dviejų Klaipėdoje dirbančių pareigūnų sveikatą. Susiję straipsniai: Iš Lukiškių išleisti dar trys teisėjai: vieni sveikino su pavasariu, kiti – kalbėjo apie rinkimus ir savo grožį Į laisvę išėjęs teisėjas Kažys: manau, kad iš tų 400 tūkst. teisėjai nėra gavę nė vieno euro Sprendimą priėmęs Generalinio prokuroro pavaduotojas Žydrūnas Radišauskas tvirtina, kad atliekant ikiteisminį tyrimą dėl teisėjų korupcijos „buvo gauti ir reikšmingi duomenys“ apie nutrauktame ikiteisminiame tyrime tirtus galimus nusikaltimus, kurie nebuvo žinomi anksčiau. A. Surbliui bei dar vienam asmeniui byloje atnaujintas įtariamųjų statusas. Šio advokato gynėjas S. Slapšinskas pabrėžia, kad A. Surbliui neinkriminuojami jokie korupciniai nusikaltimai, jis įtariamas tik piktnaudžiavimu. „Įtarimuose neminimi jokie kyšiai ir jokie teisėjai“, – yra sakęs S. Slapšinskas. Advokatas pirmą kartą buvo sulaikytas pernai balandį, įtariant, kad jis su dar vienu asmeniu planavo pasikėsinimą į Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato su organizuotu nusikalstamumu kovojančio padalinio vadovą ir prokurorą. Tačiau ikiteisminis tyrimas liepą buvo nutrauktas, įtarimai advokatui panaikinti.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.