Šioje apygardoje rinkimai rengiami, iš Seimo nario pareigų atsistatydinus Mindaugui Basčiui. Sprendimą trauktis iš Seimo jis priėmė, kai per apkaltą parlamente neužteko balsų panaikinti jo mandato ir dėl to prie Seimo surengtas tūkstantinis mitingas. M. Bastys registravosi politinės kampanijos dalyviu ir vėl sieks tapti parlamentaru, rodo Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenys. Darbo partija šiuose rinkimuose kelia buvusio žemės ūkio ministro Vigilijaus Juknos kandidatūrą, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai – Šakių rajono savivaldybės tarybos narės Irenos Haasės kandidatūrą. Susiję straipsniai: Basčio sprendimas kainuos 352 tūkst. eurų Mandato atsisakęs Bastys sieks sugrįžti į Seimą dar šioje kadencijoje Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatu Zanavykų vienmandatėje apygardoje turėtų būti Kauno rajono vicemeras Paulius Visockas, nepriklausoma politinės kampanijos dalyve registravosi Janina Meškauskienė. Politinės kampanijos dalyviais taip pat registravosi Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga bei Liberalų sąjūdis, bet konkrečių kandidatų į Seimo narius dar neiškėlė. Pirmadienis yra paskutinė diena pretendentams registruotis politinės kampanijos dalyviais šiuose rinkimuose. Nespėjusieji to padaryti rinkimuose dalyvauti negalės. Seimo nario rinkimai Zanavykų apygardoje numatyti rugsėjo 16 dieną. Ši apygarda apima Šakius bei kelias Kauno bei Vilkaviškio rajonų apylinkes.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.