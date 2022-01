„Kol kas galiu patvirtinti, kad Ursulos fon der Leyen atvykimas numatomas“, – BNS ketvirtadienį sakė prezidento atstovas Ridas Jasiulionis.

Pilną užsienio svečių, planuojančių atvykti į šeštadienį Kaune vyksiantį renginį „Sukilimas“, sąrašą Prezidentūra ir Kaunas 2022 organizatoriai žada pranešti vėliau ketvirtadienį.

Europos kultūros sostine šiemet tampantis Kaunas pasiūlys per tūkstantį renginių. Per Europos kultūros sostinės metus įvyks daugiau kaip 40 festivalių, per 60 parodų, daugiau kaip 250 scenos meno renginių, 50 iš kurių – premjeros, daugiau kaip 250 koncertų. Programoje dalyvaus per 4 tūkst. atlikėjų.

Šeštadienį prie „Žalgirio“ arenos Nemuno saloje vyks vienas iš trijų didžiųjų Europos kultūros sostinės metų renginių.