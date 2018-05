Ši duomenų bazė veikia Lietuvos darbo biržos tinklalapyje www.ldb.lt, teigiama Krašto apsaugos ministerijos pranešime. „Kasmet į atsargą išleidžiama apie 430 profesinės karo tarnybos karių. Šių karių vidutinis amžius – apie 33 metai, todėl, būdami darbingo amžiaus, į atsargą išleisti kariai siekia tęsti darbinę veiklą, daryti karjerą kitose veiklos srityse – įsidarbinti samdomais darbuotojais ar kurti savo verslą ir naujas darbo vietas“, – pranešime sakė Krašto apsaugos ministerijos Personalo departamento direktorius Žilvinas Tomkus. Susiję straipsniai: Lietuvoje prasideda didžiausi rezervo karių mokymai KAM įspėja: šalies keliuose – didelis karinės technikos judėjimas Pasak jo, atkūrus nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, kasmet pašaukiama ir tarnybą atlieka per 3 tūkst. šauktinių, kuriems baigus tarnybą darbo paieška taip pat tampa aktuali. Lietuvos darbo biržos direktorės Ligitos Valalytės teigimu, dėl ilgametės tarnybos vienoje ypatingoje srityje į atsargą išleisti kariai, pavyzdžiui, artileristai, išminuotojai ar koviniai narai, susiduria su didesnėmis įsidarbinimo civilinėje srityje problemomis, nei kiti darbo rinkoje konkuruojantys asmenys. „Jų karybos metu išugdytų savybių ir kompetencijų, tokių kaip atsakomybė, disciplina, lyderystė, komandinio darbo įgūdžiai, lojalumas organizacijai, potencialūs darbdaviai dažnai nepastebi ar nesupranta. Tad tokio atskiro banko sukūrimas kariams sudarys galimybę padaryti juos labiau matomus ir palengvins jų integraciją į darbo rinką“, – tvirtino D. Valalytė. Atsargos kariams skirta internetinė duomenų bazė sukurta įgyvendinant prieš metus Seimo, Krašto apsaugos ministerijos, verslo, mokslo, įvairių asociacijų ir kitų institucijų atstovų pasirašytą memorandumą dėl Lietuvos atsargos karių užimtumo didinimo. Šį memorandumą pasirašė per 20 verslo, švietimo ir valstybės institucijų atstovų. Šiuo metu Lietuvos darbo biržoje yra užsiregistravę daugiau nei 100 besiruošiančių išeiti ar į atsargą išleistų karių.











