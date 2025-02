Hofmanas: kiekvienas „Lietuvos žirgyno“ valdybos narys gali imtis savo iniciatyvos

„Dėl strategijos parengimo, tai čia truputį yra netikslumų. Nes ne ministerija turėtų rengti tą strategija bet valdyba. Ministerija prisidės prie to. Ne dėl to, kad kažkas įpareigojo, bet dėl to, kad reikalingas šeimininko požiūris“, – komentavo jis.