Spalio 7 dieną „Hamas“ teroristai propagandos tikslais pasistengė kuo daugiau filmuoti kraupių žudynių vaizdų, jas tiesiogiai transliavo socialiniuose tinkluose, dalinosi įrašais.

Kai kuriuos vaizdus Izraelio specialiosios pajėgos aptiko nukautų teroristų turėtų, prie kūno pritvirtintų vaizdo kamerų atmintyje.

Socialiniame tinkle „X“ itin daug peržiūrų sulaukia vienas tokių įrašų, ironizuojama, kad nežinomas „Hamas“ teroristas sugebėjo nufilmuoti savo paties mirtį.

Prie teroristo galvos pritvirtinta kamera užfiksavo kaip jis su kitu bendrininku patenka į Izraelio gyvenvietę, tikriausiai pasienio kibucą, kur juos netikėtai pasitinka ginkluotas izraelietis.

Footage has been released showing a Hamas Terrorist having Filmed his own Death during the Suprise Attack on Southern Israel last Saturday; the Group of Hamas Terrorist appear to be walking through a Settlement as they are Ambushed and Liquidated by an Unknown Gunman. pic.twitter.com/KduyF2TbbI