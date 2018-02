Kaip skelbia „Lietuvos žinios“, Palangos miesto savivaldybės atstovai informavo, jog paplūdimių gyvūnams šį sezoną neatsiras, nes tam turėtų būti koreguojamas Pajūrio juostos žemyninės dalies rekreacijos planas, tai turėtų padaryti aplinkos ministras. Savo ruožtu Klaipėdos savivaldybės tarnautojai informavo, kad įrengti paplūdimių prievolės nėra, todėl to nuspręsta nedaryti. Galimybę visos šalies savivaldybėms steigti specializuotus pliažus gyvūnams suteikė pernai sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos pakeistos higienos normos, pirmasis toks pajūrio paplūdimys įrengtas Nidoje. Tai -100 metrų ruožas šiauriniame Nidos paplūdimio pakraštyje, greta sporto zonos.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.