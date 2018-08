Ginčas, kokią žalą patyrė teismo darbuotojai ir kokio dydžio sumos jiems turi būti sumokėtos, vyksta iki šiol. Panevėžio apygardos teismas ketvirtadienį pradėjo nagrinėti daugiau nei 30-ties teisininkų skundus dėl pernai spalį Širvintų teismo priimto sprendimo. Širvintų rajono apylinkės teismas yra nusprendęs priteisti po 1,5 tūkst. eurų neturtinės žalos 17 teismo darbuotojų – iš viso 25 tūkst. 500 eurų. Žalos atlyginimas priteistas ir aštuoniems kitiems teisininkams, kiekvienam – individuali suma. Vienam prokurorui ir vienam advokatui – priteista po 750 eurų neturtinės žalos. Apeliaciniais skundais ieškovai prašo pripažinti nukentėjusiais vykdant tiesiogines ar darbo pareigas užterštose patalpose, taip pat prašo parengti tvarką, kuria kompensuotos būtų gydymo išvados dėl gyvsidabrio poveikio ir kasmet būtų skiriamas 14 dienų sanatorinio gydymo. Kai kurie nukentėjusieji prašo priteisti po 225,5 tūkst. eurų kiekvienam, viena advokatė prašo priteisti 50 tūkst. eurų neturtinės, kitas advokatas prašo priteisti 14 tūkst. eurų turtinės ir 226 tūkst. eurų neturtinės žalos. Tuo metu valstybė, kuriai atstovauja Nacionalinė teismų administracija, su ieškiniais nesutinka ir prašo netenkinti nė vieno ieškinio. Žalą, jei sprendimas bus ieškovų naudai, turės atlyginti Vyriausybė, nes byloje ieškinys pareikštas valstybei, kuriai atstovauja Vyriausybė. Panevėžio apygardos teismas posėdžiuose klauso ieškovų, jų advokato pasisakymų. Širvintų teismas, priimdamas sprendimą dėl neturtinės žalos, atsižvelgė, kad teisme rasta toksiškos, pavojingos medžiagos, žmonės išsigando, o teismo pastatas iki šiol izoliuotas ir uždarytas. Žmonės, buvę toje patalpoje, išsigando ir jautė nerimą. Tai buvo vienas iš pagrindinių kriterijų, priteisiant neturtinės žalos dydį. Priimant sprendimą vertintos medikų ir mokslininkų pateiktos išvados. Jose kategoriškai pasakyta, kad apsinuodijimų gyvsidabriu nenustatyta. Didžiajai daliai ieškovų atstovaujantis advokatas Gintaras Černiauskas mano, kad gyvsidabris teisme galėjo būti dešimt metų, nes darbuotojai jautė panašius simptomus, nukentėjusiųjų gali būti kur kas daugiau, nei buvo pareiškusiųjų ieškinį. Pasak advokato G. Černiausko, nedideliame teismo kolektyve yra du vaikų apsigimimo atvejai. Šioje byloje 32 teisininkai, anksčiau dirbę gyvsidabriu užterštame Ukmergės teisme, reikalauja turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo. Tarp ieškovų – Ukmergės prokurorai, teisėjas, teismo tarnautojai, advokatai. Šiame teisme anksčiau dirbo ir dabartinis generalinis prokuroras Evaldas Pašilis, tačiau jis į teismą nesikreipė. „Tai buvo teroristinis aktas, nukreiptas prieš grupę žmonių, teisme juk lankėsi daugybė žmonių. Daugybę metų nuodijama“, – BNS yra sakęs ieškovams atstovavęs advokatas G. Černiauskas. 2012 metų gruodį ir 2013 metų pradžioje tuometiniame Ukmergės teismo pastate ugniagesiai gelbėtojai surinko apie tris kilogramus gyvsidabrio. Kaip skelbta, į sienas įsigėrusių nuodingų gyvsidabrio garų koncentracija leistiną normą viršijo tūkstančius kartų. Teisininkai jautė metalo skonį burnoje, o išėjus atostogauti, šio negalavimo nebelikdavo. Ukmergės teisme gyvsidabrio rasta ir anksčiau, 2003 metais. Jo aptikta gėlių vazonuose ir kitose vietose. Tąkart ugniagesiai surinko pavojingą metalą, tačiau niekas neįtarė, kad teismo patalpose paslėpta daug daugiau gyvsidabrio, nei buvo surinkta. Ieškovai skundžiasi, kad 2003 ir 2012 metais buvusiose Ukmergės rajono apylinkės teismo patalpose radus gyvsidabrio, valstybė ir atsakingi pareigūnai laiku ir tinkamai neatliko savo pareigų, nesiėmė būtinų veiksmų – nebuvo laiku uždarytos teismo patalpos, užnuodytose patalpose leista dirbti ir 2003 metais pirmą kartą aptikus gyvsidabrio, ir 2012 metų pabaigoje. Gyvsidabris teismo pastate aptiktas montuojant signalizaciją – pragręžus skylę, jis ėmė tekėti. Gyvsidabris yra nuodingas žmogaus sveikatai. Patekęs į organizmą, jis kaupiasi inkstuose, kepenyse, smegenyse, kauluose ir trikdo organų funkcijas. Iš tuometinio teismo pastato darbuotojai yra išsikraustę, teismas bylas nagrinėja policijos patalpose, rengiamasis pastatyti naują pastatą teismui. Nacionalinė teismų administracija BNS yra pateikusi duomenis apie anksčiau skirtas lėšas teisme dirbusiems teisininkams. Vyriausybė 2013 metų kovą Nacionalinei teismų administracijai skyrė 532,5 tūkst. litų (155,2 tūkst. eurų) ekstremaliojo įvykio Ukmergės teisme padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies kompensuoti. Teismo darbuotojams žadėta išmokėti po 5 tūkst. litų (apie 1,5 tūkst. eurų) kompensacija. Prokurorai teismo posėdžio metu taip pat pripažino, kad jiems buvo išmokėtos materialinės pašalpos. Ukmergės rajono apylinkės teismo darbuotojai vežti į Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centrą, čia jiems atlikti išsamūs sveikatos tyrimai ir suteiktos konsultacijos. Teismo darbuotojai taip pat vyko į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Neuromokslų instituto Neurotoksikologijos laboratoriją, kur jiems atlikti tyrimai dėl gyvsidabrio koncentracijos organizme. 2012 metų gruodį Ukmergės rajono apylinkės teismo darbuotojams atlikti gyvsidabrio koncentracijos žmogaus organizmo bioterpėse tyrimai, o 2013 metų sausį – vasarį Ukmergės rajono apylinkės teismo darbuotojams ir prokurorams atlikti bendri (tiksliniai) sveikatos tyrimai.

