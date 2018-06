„Kariuomenės rezultatas (apklausose – BNS) aukščiausias per 13 metų, nuo 2005-ųjų“, – BNS sakė tyrimą atlikusios bendrovės „Vilmorus“ direktorius Vladas Gaidys. Pasitikintys savo kariuomene nurodė 59,7 proc. apklaustųjų, nepasitikintys nurodė 14,4 proc. respondentų. „Visose demokratinėse šalyse pasitikėjimas savo kariuomene ir policija yra aukštas, jos vertinamos gerai. Priartėjome prie normalių europietiškų šalių standartų“, – mano V. Gaidys. Jis pastebi, kad yra išaugęs kariuomenės ir policijos materialinis aprūpinimas, tai formuoja šiuolaikiškumo ir tikrumo įvaizdį. Susiję straipsniai: Lietuvos ir Lenkijos kariuomenių vadai sutarė stiprinti bendradarbiavimą Lietuvoje baigiasi didžiosios karinės pratybos Labiausiai gyventojai pasitikti ugniagesiais (89,3 proc.) ir policija (63,2 proc.), ketvirtoje vietoje pasieniečiai – jais pasitiki 44,1 proc. apklaustųjų. Kaip anksčiau, labiausiai nepasitikima Vyriausybe, Seimu ir partijomis. Vyriausybe pasitiki 19,5 proc. apklaustųjų, nepasitiki – daugiau nei 34 proc. apklaustųjų. Seimu pasitiki vos 8,3 proc. apklaustųjų, nepasitiki 58,8 proc. Partijomis pasitiki 6 proc. apklaustųjų, nepasitiki 65,4 proc. Apklausą bendrovė „Vimorus“ atliko birželio 8-17 dienomis, ją šeštadienį skelbia dienraštis „Lietuvos rytas“.











