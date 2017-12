Vertindami žiniasklaidą skalėje nuo vieno iki penkerių, kur žemiausias rodiklis rodo nepasitikėjimą, o aukščiausias – visišką pasitikėjimą, apklausoje dalyvavę lietuviai laikraštį įvertino 4,05 balo, televiziją – 4,09 balo, radiją – 4,13 balo, o interneto portalus – 3,83 balo. Tuo tarpu tautinių mažumų – rusų ir lenkų – tyrimas taip pat parodė, kad jos mažiau pasitiki interneto portalais (3,83 balo). Televizija tautinių mažumų apklausoje surinko 3,73 balo, radijas – 4,01 balo, o laikraščiai – 3,8 balo. Reprezentatyvią Lietuvos gyventojų nuomonės apklausą Kultūros ministerijos užsakymu atliko rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“, buvo apklausti 1008 respondentai nuo 18 iki 75 metų amžiaus. Papildomame Lietuvos tautinių mažumų tyrime apklausti 504 to paties amžiaus žmonės. Tyrimas atliktas šių metų rugsėjo 17 – spalio 25 dienomis.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.