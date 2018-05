Gyventojų pajamų mokesčio ir Labdaros ir paramos įstatymų pakeitimus parengė Seimo valdančiosios Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos nariai Tomas Tomilinas, Vytautas Bakas, Rūta Miliūtė, Jonas Jarutis. Parlamentarai siūlo, kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai profesinėms sąjungoms galėtų skirti iki 3 proc. pajamų mokesčio. Šiuo metu galima skirti iki 2 procentų. T. Tomilinas BNS praėjusią savaitę teigė, kad pakeitimai padidintų profesinių sąjungų pajamas ir jų derybines galias. Šiuo metu mokesčių administratorius turi pareigą Lietuvos gyventojo prašymu pervesti asmenims, pagal įstatymą turintiems teisę gauti paramą, iki 2 proc. pajamų mokesčio.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.