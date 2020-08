Gyvenimas užribyje: kėde sulaužė kaukolės pamatą, auka mirė, bet dėl nužudymo teisiamas nebuvo

Marijampolės fenomenas: žmonės glaudžiasi metaliniuose garažuose

Socialinis getas Marijampolėje. Taip galima vadinti Laikštės gatvės pašonėje besidriekiančius metalinių garažų masyvus, kuriuose verda savitas gyvenimas. Čia prieglobstį randa savo būstus praradę, iš įkalinimo įstaigų grįžę ar savitą gyvenimo būdą pasirinkę žmonės.

Tai, kad metaliniuose garažuose esama nuolatinių gyventojų, portalui „Delfi“ patvirtino ir Marijampolės savivaldybės Narto seniūnijos seniūnė Dalė Sabaliūnienė. Pasak jos, vienas asmuo net buvo oficialiai deklaravęs gyvenamą vietą garaže, na, o kiti žmonės, kurių tikrai ne vienas, Laikštės gatvės garažuose glaudžiasi nelegaliai.

Gyvenimas užribyje, socialiniu getu virtusiuose garažuose, panašu, neatsiejamas nuo alkoholio vartojimo ir smurto. Toks gyvenimo būdas į teisiamųjų suolą atvedė 51 metų marijampolietį Adą Liūtą. Iš pažiūros gana paprasta byla, iškelta dėl jo sugyventinės mirties tapo gana sudėtingu tyrimu. Prireikė daugiau, nei pusantrų metų, kol sulaukta Kauno apygardos teismo nuosprendžio. Kaltinimų moters nužudymu išvengęs, dėl sunkaus jos sveikatos sutrikdymo kaltu pripažintas, 5 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme nuteistas suvalkietis kartu su advokatu nuosprendį ketina skųsti.

Po necenzūrinio žodžio – smūgis kėde per galvą

Šiurpus incidentas, atvedęs A. Liūtą į teisiamųjų suolą įvyko 2018 metų pabaigoje, gruodžio 4 dienos vakarą.

Tuomet A. Liūtas grįžęs po darbo į namais paverstą garažą jame kartu su savo sugyventine girtavo. Su moterimi, kurios tapatybė nebus atskleista gerbiant velionės ir jos artimųjų privatumą, vyras gyveno apie dvejus – trejus metus.

Bylos duomenimis, sugyventiniams dėl kažko susiginčijus A. Liūtas nepaprastai įsiūto išgirdęs jo atžvilgiu sakomą necenzūrinį žodį. Įsiutęs vyras griebė kėdę ir jos sėdimąja dalimi smogė garaže virš kibiro pritūpusiai ir gamtinius reikalus atlikusiai gyvenimo draugei per galvą.

Vėliau A. Liūtas minėjo, kad smūgis nebuvo stiprus, nes nuo jo tupėjusi moteris tik prisėdo ant kibiro, galbūt prarado sąmonę. Po to draugės viršugalvyje jis pastebėjo mėlynę.

Vyras patikslino, kad iki konflikto jie abu jau buvo išgėrę kelis butelius stipraus, 7,5 laipsnių alaus, tačiau nesijautė labai girtas. Panašu, kad smūgis kėde per draugės galvą jų santykių pernelyg nekomplikavo, garaže prisiglaudę sugyventiniai tęsė išgertuves, kartu gurkšnojo stiprų alų.

A. Liūtas vėliau tikino, kad išgertas alkoholis jo veiksmams jokios įtakos neturėjo bei sakė, kad ir būdamas blaivus būtų lygiai taip pat pasielgęs – smogęs kėde jį įžeidusiai moteriai per galvą.

Gyvenimo realybė: nuolatinis smurtas ir grasinimai užmušti

A. Liūtas į gyvenimo užribį ėmė ristis, kai subyrėjus santuokai iš Didžiosios Britanijos grįžo į Lietuvą. Galiausiai viskas susiklostė taip, kad vyras susirado gyvenimo draugę, apsigyveno metaliniame garaže. Jis neturėjo jokio turto, net asmens dokumento, nelegaliai dirbo ir, bylos duomenimis, bene kasdien girtavo.

Jo sutikta moteris taip pat buvo pamėgusi nesaikingą alkoholio vartojimą bei jo padiktuotą gyvenimo būdą. Niekur nedirbo, gyveno garaže, o kai jis kilus gaisrui sudegė, persikėlė į kitą garažą, kuriame ir baigė gyvenimą.

Byloje esama nemažai duomenų ne tik apie girtavimą, bet ir nuolatinį smurtą. Vienas liudininkų minėjo, kad smurtiniai išpuoliai padažnėjo per paskutinius dvejus metus. Jis sakė nuolatos matydavęs A. Liūto sugyventinę su mėlynėmis, o ši vis sakydavo, neva susižalojusi pati. Tačiau liudininkas patvirtino tris kartus savo akimis matęs, kaip A. Liūtas mušė moterį.

Kartą tai įvyko eilinių išgertuvių metu. Išgerti mėgusiai sugyventinei kažką ne taip pasakius A. Liūtas periodiškai smogdavo į veidą, o jame likdavo mėlynės. Kitą kartą, matant dviem žmonėms, girtas vyras lovoje gulinčiai moteriai smogė 5 kartus, vis taikydamas į veidą.

„Kai A. Liūtas išgerdavo alkoholio, tapdavo ypač agresyvus, neatpažindavo žmonių, mane patį yra bandęs išvaryti, nors buvome draugai ir gerai sutarėme“, – sakė liudininkas.

Jis minėjo, kad A. Liūtas alkoholį vartodavo kiekvieną dieną. Kasdien girtavo ir jo sugyventinė, tačiau išgėrusi būdavo rami, nekonfliktiška, net draugo mušama niekada nesigynė.

Apie nuolatinį smurtą pasakojo ir velionės dukra. Ji minėjo, kad A. Liūtas jos mamai anksčiau buvo sužalojęs koją, pastūmęs ant ledo, pamušęs akį.

Dukra sakė bendravusi su mama, jos aplankyti į garažą užsukdavusi dieną, kai A. Liūtas nelegaliai uždarbiaudavo, nes bijojusi agresyvaus vyro.

Velionės dukra prisiminė, jog kartą telefonu pakalbėjusi su mama nenutraukė pokalbio, tad girdėjo, kaip sugyventinis jai grasinęs mirtimi.

„Girdėjau, kaip mama sako sugyventiniui: „aš tave iš čia nešiu“, o sugyventinis jai sakė: „tu užsičiaupk, nes aš tave vieną dieną, žinok, užmušiu“. Šitą frazę pakartojo kelis kartus. Mama ne kartą yra sakiusi, kad sugyventinis prieš ją smurtauja“, – pasakojo velionės dukra.

Prisipažino „užbaladojęs“ moterį

Moters gyvybė užgeso nuo smūgio kėde per galvą pradėjus keturioms dienoms. Vienas liudininkų sakė, kad A. Liūtas minėjęs, jog moteris mirė „užbaladota“ ir jis eis „prisiduoti“ policijai.

Vėliau policijos pareigūnė prisiminė, kad kartu su kolega atvykus į įvykio vietą rado sunkiai apgirtusį, aplinkoje nesiorientavusi A. Liūtą. Galiausiai jam pavyko parodyti, kur yra garažas ir moters kūnas.

„Garaže ant žemės pamačiau gulintį moteriškos lyties lavoną. Ant dešinio lūpų kampučio buvo nubėgę šiek tiek kraujo. Pavertus lavoną į dešinę pusę, iš burnos kraujo išbėgo daugiau, nubėgo ant žemės. Daugiau kraujo niekur nematė. Atvykę medikai suteikė informaciją, kad moteris sušalusi. Pasirašydamas šaukimą A. Liūtas pripažino kaltę sakydamas, kad „taip seniai reikėjo". Šiuos žodžius ištarė nevalingai“, – liudijo policijos pareigūnė.

Policininkė prisiminė kartu su kolega pasvarsčiusi, galbūt A. Liūtas iš tiesų užmušė moterį, tačiau ant jos kūno akivaizdžių smurto žymių nebuvo, tad jo žodžius pareigūnai galiausiai traktavo, kaip girto žmogaus kliedesius. Juolab, paties A. Liūto nuotaika tuomet svyravo, kartais jis kalbėjo gražiai, po akimirkos tapdavo itin agresyvus, keikė pareigūnus.

Vyras įvykio vietoje apklaustas nebuvo, jam alkoholio matuokliu buvo nustatytas 2,68 promilių girtumas. Nerišliai kalbėjęs žmogus tesugebėjo paaiškinti, kad atsikėlęs rado negyvą sugyventinę.

© DELFI / Valdas Kopūstas

Viską pasikeitė sostinės eksperto išvada

Nors apžiūrint moters kūną išorinių smurto žymių nebuvo rasta, palaikus tyrę teismo medicinos ekspertai aptiko sunkius kaukolės sužalojimus – jos pamato lūžį ir viršugalvio sumušimą.

„Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas dėl nužudymo. Mirties priežasčiai nustatyti atlikti berods penki tyrimai. Keturi Marijampolėje ir vienas Vilniuje“, – sakė A. Liūtą teisme gynęs, vienos jo dukterų pasamdytas advokatas Remigijus Uckus.

A. Liūtas neslėpė likus kelioms dienoms iki mirties smurtavęs prieš sugyventinę, jai per galvą smogęs kėde. Ekspertų išvadų, jog nuo šio smūgio lūžo kaukolės pamatas tarsi pakako tam, kad žmogus būtų teisiamas dėl nužudymo.

Tačiau viską netikėta linkme pakreipė Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialisto išvada. Joje teigiama, kad moters mirtis įvyko ne dėl patirtos galvos traumos, bet dėl didelio kiekio alkoholio bei medikamento metaprololio poveikio, kas sąlygojo ūminį širdies veiklos sutrikimą ir sustojimą.

„Nukentėjusiosios mirtis nėra sietina su patirtais sužalojimais. Po gautų sužalojimų ji galėjo atlikti savarankiškus veiksmus. Moteris prieš mirtį vartojo alkoholį, jos lavono kraujyje nustatytas alkoholio kiekis atitinka sunkų neblaivumo laipsnį. Sprendžiant iš autopsijos duomenų, galima teigti, kad ji sirgo lėtiniu alkoholizmu“, – patikslino ekspertas.

Šiuos eksperto teiginius vėliau patvirtino ir pats A. Liūtas, sakęs, jog velionė vaistus vartojo neatsakingai – rinkdavo iš šiukšliadėžių, gaudavo iš žmonių.

Iš esmės pasikeitus aplinkybėms, A. Liūtas prieš Kauno apygardos teismą stojo sulaukęs kaltinimų ne nužudymu, o tik sunkiu sveikatos sutrikdymu. Taip ekspertai įvertino velionės galvos traumą – pakauškaulio sužalojimą.

Kaltu prisipažino tik dėl nesunkaus sužalojimo

Supratęs, jog kaltinimai nužudymu nebegresia, nes ekspertų konstatuota sugyventinės mirties priežastis – ne galvos traumos, o mirtinas vaistų poveikis, A. Liūtas ėmė keisti parodymus.

„O dėl to užmušimo, tai nežinau, nes ji mirė tik už keturių dienų, ir kaip skaičiau, tam lape pas ją ir kaukolė trūkus, aš taip negalėjau sulaužyti su ta kėde, nes ta vieta, kur atsisėsti, iš faneros 1 cm storio, be to, ji buvo jau skilusi per vidurį, nes aš anksčiau norėjau ant jos pasilipti, tai stojau ant kraštų, nes bijojau, kad visai nesulūžtų“, – laiške dukrai, kuris buvo rastas kratos metu, savo poziciją dėstė A. Liūtas.

Galiausiai, pasinaudojus pačios velionės girtavimu, teisiamasis ėmė abejoti, ar sunkiausias sužalojimas, kaukolės pamato lūžis, galėjo atsirasti nuo jo suduoto smūgio.

Pasiremta ir liudininkų parodymais, kurie kalbėjo ne tik apie A. Liūto girtavimą bei agresiją, bet ir apie velionės gyvenimo būdo ypatumus. Jie teigė, kad girta moteris griuvinėdavo, tad galėjo ir pati susižaloti.

Pats A. Liūtas sakė, kad būtent tokiu būdu ji galėjo griūti ir patirti traumą, kuri teisme traktuota kaip sunkus sveikatos sutrikdymas. Esą sugyventinė likus savaitei iki mirties jam pasakojo ieškodama nuorūkų kritusi ir į akmenis susitrenkusi galvą.

Visgi, A. Liūtą kaltu pripažinęs Kauno apygardos teismas laikėsi kitos pozicijos, paremtos eksperto išvada, jog žmogui griūnant pačiam tokios traumos nėra patiriamos.

„Kaltinamasis nurodo tik prielaidą, jog nukentėjusioji tokiu būdu galėjo pati pasidaryti sunkų kūno sužalojimą. Tačiau prielaidomis negali būti paneigtos įrodytos faktinės aplinkybės. Ši prielaida paneigta specialisto išvada, kad nukentėjusioji griūdama negalėjo pasidaryti sunkaus kūno sužalojimo“, – pasisakė teismas.

© DELFI / Josvydas Elinskas

Skyrė už vidurkį mažesnę bausmę

Skirdamas bausmę A. Liūtui teismas įvertino ne tik padaryto nusikaltimo sunkumą bei pobūdį, bet ir paties teisiamojo asmenybę, o tiksliau – pasirinkto gyvenimo būdo ypatumus. Remtasi apie nuolatines išgertuves ir smurtavimą kalbėjusių liudininkų parodymais, bei anksčiau padarytų nusižengimų pobūdžiu.

„Taip pat neigiamai jį charakterizuoja teistumas užsienyje, kadangi būdamas neblaivus pažeidė viešąją tvarką, praeityje buvo baustas administracine tvarka už tai, kad neblaivus važiavo dviračiu, gėrė alkoholinius gėrimus viešoje vietoje. Visi pažeidimai susiję su besaikiu alkoholio vartojimu“, – nuosprendyje pasisakė bylą išnagrinėjęs Kauno apygardos teismo teisėjas Kęstutis Dargužis.

A. Liūto veiksmuose lengvinančių aplinkybių nustatyta nebuvo, o jo atsakomybę sunkino tai, kad sugyventinei per galvą kėde smogė būdamas girtas.

„Nusikaltimo padarymo motyvas – pyktis, kilęs dėl nederamų tarpusavio santykių su šeimos nariu girtaujant. Kaltinamasis sistemingai girtavo, nedirbo, taip ignoruodamas visuomenines vertybes. Dėl nukentėjusiosios mirties savo kaltės nepripažino, nesigailėjo“, – pasisakė A. Liūtą kaltu dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo pripažinęs teismas.

Visgi, skiriant bausmę įvertinta ir tai, kad pats teisiamasis detaliai nurodė esmines aplinkybes: jog buvo neblaivus, prieš smurto protrūkį ir po jo girtavo, papasakojo, kaip sužalojo sugyventinę. Tad jam nuspręsta skirti mažesnę bausmę, nei sankcijoje nurodytas vidurkis.

Pagal pareikštus kaltinimus už sunkų šeimos nariui prilyginamos sugyventinės sveikatos sutrikdymą A. Liūtui grėsė įkalinimas nuo dviejų iki dvylikos metų. 2020 metų liepos 10 dienos nuosprendžiu jis pripažintas kaltu dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo ir skirta 5 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.

Su bausme nesutinka, teikiamas skundas

Išvengus kaltinimų sugyventinės nužudymu, tačiau dėl jai padaryto sunkaus sveikatos sutrikdymo kaltu pripažinto ir nuteisto A. Liūto advokatas R. Uckus šią bausmę vadina per griežta.

Pasak advokato, jau nuspręsta nuosprendį skųsti apeliacine tvarka, bus prašoma skirti papildomą ekspertizę, kad būtų galutinai išsiaiškinta, ar smogiant kėde tupinčiai moteriai per galvą įmanoma sulaužyti kaukolės pamatą.

Pasak gynėjo, tam tikrų abejonių kelia ir vieno eksperto išvada, kad kaukolės pamatas galėjo lūžti ir dėl savaiminio moters kritimo ir atsitrenkimo į kietą paviršių.

„Jam nebuvo tikslo kažką neigti. Pats ir karto prisipažino vieną kartą sudavęs nestiprų smūgį į viršugalvį. Tačiau, ar tai lėmė kaukolės pamato lūžį?“, – svarstė advokatas R. Uckus.