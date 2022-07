Gyvačių salos prakeiksmas: ką iš tikrųjų reiškia Rusijos pralaimėjimas – skeptikus tai pritildys

Po to, kai Rusija ketvirtadienį paskelbė, kad atitraukia savo pajėgas iš strategiškai svarbios Ukrainos Gyvačių salos Juodojoje jūroje, pavadinusi tai „geros valios gestu“, neva sudarysiančiu sąlygas Kyjivui eksportuoti žemės ūkio produktus, Kremliaus ruporai iš gėdos neturėjo kur dėti akių.

Keli Kremliaus „specialią karinę operaciją“ palaikę apžvalgininkai netgi ištrynė savo socialinių tinklų paskyras, neatlaikę pašaipų – „geros valios gestas“ dabar yra neišsemiamas memų ir kitų juokelių šaltinis, šaipantis iš Rusijos pasiteisinimų, kai ji patiria nesėkmes.

The russian navy ceding the straits of Tsushima as a gesture of good will pic.twitter.com/FAfiksJPUG