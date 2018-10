Krašto apsaugos ministerijai 2019 metų valstybės biudžeto projekte numatoma skirti 948,009 mln. eurų. „Pateiktame įstatymo projekte Krašto apsaugai numatyta 2,01 BVP. Skaičiuojama pagal Finansų ministerijos rudenį atnaujintą 2019 metų BVP prognozę ir OECD (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos) prognozę“, – BNS informavo Finansų ministerijos atstovė. Prezidentės Dalios Grybauskaitės vadovaujama Valstybės gynimo taryba pavasarį siūlė kitąmet gynybai skirti 2,05 proc. BVP. Šią tarybą taip pat sudaro premjeras, Seimo pirmininkas, krašto apsaugos ministras ir kariuomenės vadas. NATO yra numačiusi standartą, kad organizacijai priklausančios šalys gynybai skirtų bent 2 proc. BVP, bet dauguma Europos valstybių to nesilaiko. Šių metų biudžete krašto apsaugai numatyta 873 mln. eurų. Pernai skaičiuota, kad ši suma sieks 2 proc. BVP, bet dėl spartesnio nei tikėtasi ekonomikos augimo šis slenkstis neperžengtas. Vyriausybė žada pasiskolinti keliolika milijonų eurų, kad dar šiemet pasiektų 2 proc. rodiklį, tačiau tokią galimybę atverianti įstatymo pataisa Seime kol kas nepriimta. Premjeras Saulius Skvernelis antradienį patikino, kad šių metų gynybos biudžetas bus padidintas 18 mln. eurų. „Turėsime intervenciją į šiųmetinį valstybės biudžetą, kad krašto apsaugos sistemai pasiektume savo 2 proc. įsipareigojimą. Tam bus skiriama beveik 18 mln. eurų“, – per Vyriausybės posėdį sakė premjeras. Jo teigimu, neatitikimas su Valstybės gynimo tarybos rekomendacija atsirado dėl to, kad BVP auga sparčiau nei planuota anksčiau. Pasak ministro pirmininko, „absoliučiais skaičiais šių metų finansavimas ir kitų metų finansavimas atitinka įsipareigojimą“. Prezidentė Dalia Grybauskaitė siūlomo gynybos biudžeto kol kas nekomentuoja, BNS informavo jos spaudos tarnyba. Valstybės gynimo taryba ir dauguma parlamentinių partijų sutarė, kad gynybos biudžetas iki 2030 metų turėtų pasiekti 2,5 proc. BVP.

