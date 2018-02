Praėjusiais, t. y. 2017 metais, nupirkti ir gydymo įstaigoms paskirstyti 72 GMP automobiliai, skirti pacientams ant neštuvų ir/arba kėdėje vežti, pirminei apžiūrai bei intensyviai priežiūrai atlikti. Jie paskirstyti, atsižvelgiant į paslaugų pacientams suteikimo netolygumus dėl nevienodų jų transportavimo galimybių skirtinguose šalies rajonuose. Šie automobiliai įsigyti ES lėšomis - už 5 mln. 692 tūkst. eurų.

Anot SAM pranešimo, šie 72 nauji GMP automobiliai jau pasiekė šalies gydymo įstaigas, kiti šiuo metu įrenginėjami ir artimiausiu metu taip pat bus išdalinti gydymo įstaigoms. Be to, iš sutaupytų ES fondų lėšų, atlikus viešuosius pirkimus, papildomai įsigyti dar 22 GMP automobiliai.

Dar 50 GMP automobilių už 2 mln. 461 tūkst. eurų įsigyta panaudojant valstybės investicijų programos (VIP) lėšas. Pastarieji automobiliai, kurie bus pristatyti šiemet antrą ketvirtį, bus skirti greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančioms gydymo įstaigoms, kurių automobiliai netinkami naudoti po autoavarijos, dėl techninio gedimo ar nusidėvėjimo. Taip pat bus atnaujinti visi automobiliai, kurių rida yra daugiau kaip 500 tūkst. kilometrų, bei dalis automobilių, kurie eksploatuojami ilgiau nei 8 metus.

Be to, SAM planuoja 2018 m. iš VIP programos lėšų įsigyti dar 38 GMP automobilius, kad būtų galima atnaujinti visus likusius ilgiau kaip 8 metus eksploatuojamus automobilius.

Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos teigimu, nuo to, kaip greitai pacientui bus suteikta skubi ir tinkama medicinos pagalba ištikus ūmiam galvos smegenų insultui ar miokardo infarktui ar per vadinamąją „auksinę valandą“ - pirmąją valandą po traumos, apsinuodijimo ir kt., priklauso, ar žmogus išgyvens ir kokia ateityje bus jo sveikata. Tad automobilių parko bei įrangos atnaujinimas ir modernizavimas padidins galimybes skubiai suteikti pagalbą žmonėms, kai jiems to labiausiai reikia, pabrėžia ministras.

„Itin svarbu ne tik teisingai įvertinti paciento būklę, suteikti jam pagalbą, bet ir atgabenti jį į gydymo įstaigą per kiek įmanoma trumpesnį laiką. Įsigijus naujų GMP automobilių padidės atvežtų į gydymo įstaigas pacientų, ištiktų insulto, infarkto ar patyrusių kitus ūmius kraujotakos sutrikimus, taip pat patyrusių traumas, tyčinius susižalojimus ir pan., skaičius, pagerės jų galimybės išgyventi, bus sudarytos prielaidos mirtingumui ir ilgalaikėms neigiamoms pasekmėms gyventojų sveikatai mažinti, pagerės skubios medicinos pagalbos prieinamumas, gydymosi veiksmingumas, sustiprės gyventojų saugumas kritiniais atvejais“, - sako ministras A. Veryga.

Higienos instituto duomenimis, mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų sudaro net 56 proc., 8,3 proc. mirčių - dėl išorinių priežasčių bei traumų.