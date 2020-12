A. Guoga laikosi savo pozicijų, kilus konfliktui su Darbo partijos lyderiu, ir toliau tvirtina, kad būtent V. Uspaskichas, kurio kalbos apie imunitetą COVID-19 galintį sukurti vandenį kelia grėsmę ir klaidina visuomenę, turi trauktis iš užimamų pareigų.

Pasak jo, darbiečiams reikia „mažiau banguojančio“ žmogaus. Todėl, viliasi politikas, kad dar sausio pradžioje Darbo partijos struktūros šį klausimą rimtai apsvarstys.

„Aš pats tikrai neketinu trauktis. Manau, gerai, jei partijoje yra išsakomos kitokios nuomonės. Aš vienintelis sugebėjau pasakyti. Man atrodo, ši tema yra labai svarbi ir negali būti ignoruota. Manau, kad esu teisus, ir kartu matau, jog Viktoras atsitraukia (...), ir matyti, kad partijos struktūros atsitraukė nuo vandens platinimo“, – Eltai teigė A. Guoga.

Politiko teigimu, po jo iškelto klausimo dėl V. Uspaskicho veiksmų neadekvatumo darbiečiai, nors savo lyderio atžvilgiu reagavo santūriai, tačiau visgi nusprendė sausio pradžioje sukviesti partijos tarybą. Būtent tada, aiškino parlamentaras, bus galima svarstyti, ar V. Uspaskichas lieka pirmininku. Anot A. Guogos, būtų geriausia, jei taryba visgi nuspręstų keisti partijos pirmininką.

„Per tarybos posėdį galėsime iškelti Viktoro klausimą, ar jam reikia pasitraukti. Manau, kad yra kitų žmonių, kurie taip stipriai nebanguoja... Aš visiškai nepretenduoju, tačiau manau, kad Viktorui adekvatu būtų pasitraukti. Jei jis jau rado vandenį, kuris gydo, tai tegu užsiima tuo ir tegu platina per visą pasaulį“, – teigė A. Guoga.

Tačiau jei visgi būtų nuspręsta ne keisti partijos pirmininką, bet, vadovaujantis V. Uspaskicho žodžiu, šalinti A. Guogą iš partijos, turėtų būti, pažymi pastarasis, nurodytos konkrečios tokio sprendimo priežastys. Kitu atveju, tikino politikas, būtų tiesiog susidorojimas su darbiečiu, kuris turi kitokią nei V. Uspaskichas nuomonę.

„Juk nėra čia Sovietų Sąjunga ar diktatūra, kad koks nors vienas žmogus galėtų sakyti, jog išmeta mane. Aš manau, kad tai nėra adekvatu. Matom, kad apskritai jo veiksmai šiandien neadekvatūs. Bet aš tikiuosi, kad pilnatis praeis ir tas bangavimas pasibaigs. Visgi žmonės, Darbo partijos rinkėjai, mane reitingavo į pirmąją vietą. Žmonių palaikymas yra didžiulis“, – teigė A. Guoga ir tikino, kad jei vis dėlto iš Darbo partijos jis būtų išmestas, didelės tragedijos nematytų.

„Dėl to tikrai nesijaudinu. Aš esu laisvas žmogus, visada sakau savo nuomonę. Man tikrai nėra autoritetas tas, kuris nori platinti šventą vandenį, gydantį žmones. Manau, kad to per daug“, – teigė su ne viena partija anksčiau politikoje dalyvavęs Seimo narys.

Nežino, ar išmestas iš Darbo partijos liktų Seime

Paklaustas, ar netekęs narystės Darbo partijoje jis liktų Seime, A. Guoga sudvejojo.

„Pasitarčiau su žmona ir šeima, kaip elgtis. Aš nesu įsikibęs to mandato. Atėjau į Seimą pagal partijos sąrašą. Bet reikia atsižvelgti ir į tai, kad esu reitinguotas kaip lyderis, nors nebuvau matomas reklamose ar kažkur“, – teigė jis ir tikino, kad kol kas nekalbėjo ir nesvarstė jokių galimybių pereiti į kitą frakciją Seime. Apie galimybę atsisakyti parlamentaro mandato A. Guoga buvo užsiminęs dar iki duodamas priesaiką Seime.

Elta primena, kad didžiulės viešos kritikos ir atsakingų tarnybų dėmesio sulaukė V. Uspaskicho kvietimas įsigyti vandens, neva padedančio sukurti imunitetą COVID-19. Dėl tokio viešai deklaruoto europarlamentaro raginimo Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) pradėjo tyrimą.

A. Guoga antradienį Eltai teigė, kad tokie V. Uspaskicho vieši pasisakymai nedera su Darbo partijos vertybėmis ir yra netoleruotini, nes gali pakenkti Lietuvai dorotis su COVID-19 pandemija.

Reaguodamas į A. Guogos pareiškimus V. Uspaskichas pareiškė, kad apskritai nebematąs A. Guogos tolesnio buvimo darbiečių gretose.

„Man atrodo, kad jis jau prisišnekėjo. Jis ne tik mane ir partiją pavadino visaip (...), jis pasirinko reklaminę kampaniją, gal su kokia Laisvės partija susitarė, todėl ieško priežasčių, kaip išeiti (...). Todėl, man atrodo, jo dienos suskaičiuotos“, – Eltai teigė V. Uspaskichas.