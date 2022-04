„Leidimų gyventi išdavimo procesas yra sudėtingas, ten dalyvauja daug įvairių įstaigų ir galų gale viskas baigiasi techniniais darbais – asmens kodo suteikimu ir kortelės išrašymu. Tai tas procesas negali būti toks momentalus, padaromas per vieną ar dvi dienas“, – ketvirtadienį LRT radijui teigė E. Gudzinskaitė.

Migracijos departamento vadovės teigimu, šiuo metu Ukrainos karo pabėgėliams dokumentų suteikimas gali užtrukti nuo trijų savaičių iki pusantro mėnesio.

„Jeigu byla tvarkinga, nekyla jokių klausimų ir viskas sklandžiai pavyksta, tai šiuo metu reikia laukti apie tris savaites. O jeigu sudėtingiau, jei pritrūko dokumentų ar negalime susisiekti su žmogumi, nes jis pakeitė gyvenamąją vietą, tai gali užtrukti iki pusantro mėnesio“, – kalbėjo E. Gudzinskaitė.

Migracijos departamento direktorė pažymi, kad didžiąja dalimi paslaugų Ukrainos karo pabėgėliai gali pasinaudoti jau po pirmos registracijos dienos.

„Tačiau šiuo atveju konkrečiai iš karo pabėgusiems asmenims – ukrainiečiams – suteikta galimybė didžiąją dalį suteiktų paslaugų, kurias Lietuva siūlo, gauti jau nuo pirmos registracijos dienos. Tai tas sprendimas, kortelės išdavimas vyksta pačiame procedūros gale, bet jau laukti nereikia, kad pasinaudotum didžiąja dalimi paslaugų“, – akcentavo ji.

Be to, daugiau nei dvigubai išaugus pasų gamybos poreikiui, Asmens dokumentų išrašymo centras (ADIC) keičia pasų išrašymo tvarką – atsisakoma pasų išrašymo skubos tvarka per 1 ir 5 darbo dienas. E. Gudzinskaitė akcentuoja, kad toks sprendimas suteiks galimybes Ukrainos karo pabėgėliams dokumentus gauti greičiau.

„Šiuo metu dideles darbų apimtis turi ne tik Migracijos departamentas, bet ir Asmens dokumentų išrašymo centras, kuris pagal mūsų užsakymus išrašinėja visus dokumentus, tiek leidimus gyventi ukrainiečiams, tiek pasus Lietuvos piliečiams. Dabar jau ten susidarė tokia darbų gausa, kad tiesiog nebespėja vienu metu išpildyti ir tų, ir tų užklausų, dėl to centras paprašė kurį laiką neteikti šitos paslaugos, būtent paso išrašymo per vieną darbo dieną ir penkias darbo dienas, kad spėtų kuo greičiau pagaminti leidimo gyventi korteles ukrainiečiams“, – kalbėjo Migracijos departamento vadovė.

Visgi, E. Gudzinskaitės teigimu, esant neatidėliotinam reikalui, išlieka galimybė pasą Vilniaus Migracijos departamento padalinyje užsakyti ypatingos skubos tvarka – tą pačią dieną.

ELTA primena, kad šio trečiadienio duomenimis, Lietuvoje užregistruoti 47 003 karo pabėgėliai iš Ukrainos, iš jų – 19 348 nepilnamečiai.

Statistikos duomenys rodo, kad maždaug trečdalis visų atvykusių ukrainiečių registruojasi Vilniaus registracijos centre.

Šiuo metu savivaldybės gali skirti vienkartinę, tikslinę, periodinę, sąlyginę pašalpą Ukrainos karo pabėgėliams. Gavus laikinosios apsaugos statusą, ukrainiečiams priklauso piniginė socialinė parama.