Koncertą organizuojanti atlikėjų teises ginanti asociacija „Agata“ skelbia, kad koncerte pasirodys „Biplan“, „Lemon Joy“, Ieva Narkutė, Jurga, Donatas Montvydas, Vaidas Baumila bei Domantas Razauskas su grupe „Vos Vos“.

Atlikėjai scenoje pasirodys neatlygintinai, o scenos įrengimo bei kitos išlaidos bus padengtos iš „Agatos“ lėšų. Būtent tai ir piktina muzikos prodiuserius – asociacijos lėšos, kurios turėtų būti skirtos atlikėjams.

Lauras Lučiūnas: tai pirmiausia yra toks sovietinis požiūris

„Mes nustosime būti sovietine šalimi tada, kai nustosime lankstytis ponams. Ypač politikams“, – DELFI teigė prodiuseris Lauras Lučiūnas. Jo atlikėjai koncerte nepasirodys.

L. Lučiūnas teigė, kad atlikėjams pasirodymai yra darbas, kaip ir kitų specialybių žmonėms kiti darbai. „Jei muzikantai turi groti nemokamai, kažkam dėkoti, tai gal tada statybininkai galėtų paklijuoti šiek tiek plytelių, namą pabaigtų statyti, kelininkai nutiestų kelią, kiti galėtų pasodinti medžių, kad pasirūpintų Labanoro giria – tai tas pats, – kalbėjo L. Lučiūnas. – Man atrodo, kad tai pirmiausia yra toks sovietinis požiūris kažkiek, organizuoti tokius dalykus kaip padėkos koncertai.“

Lauras Lučiūnas Mes nustosime būti sovietine šalimi tada, kai nustosime lankstytis ponams. Ypač politikams.

„Agata“ padėkos koncerto organizavimui skyrė beveik 10 tūkst. eurų. Tai, anot L. Lučiūno, nėra didelė suma, tačiau išleista, jo teigimu, netikslingai.

„Tai nėra didelė suma, bet nesvarbu, kokio ji dydžio. Faktas, kad išeina taip, jog kiekvienas Lietuvos atlikėjas prisideda prie šito koncerto, nors jame nei dainuoja, nei gauna reklamos už tai. Vieni gal vienokių politinių pažiūrų, kiti – kitokių. Iš esmės aš manyčiau, kad „Agata“ turėtų susilaikyti nuo tokių sprendimų, – kalbėjo prodiuseris. – Kai vyksta tokio lygio dalykai, ypač kai tai susiję su politika, geriausia, kad būtų koks nors konkursas, konkretus užsakymas kokioms nors verslo struktūroms ar organizatoriams, kurie užsiima koncertų organizavimu. Jie turėtų daryti tokius renginius, bet ne asociacijos, kurių rūpestis – kiekvienas artistas.“

„Agata“ teigia, kad viskas skaidru ir nesupranta pasipiktinimo

„Agata“ pirmininkas Domantas Razauskas DELFI įvardijo, kad asociacija šiam koncertui skyrė 9500 eurų ir pabrėžė, kad šie pinigai tikrai nepriklausė jokiems atlikėjams, nes tiesiog yra iš kito fondo.

Anot jo, „Agata“ turi labai daug įvairių veiklų ir labai daug fondų. „Dalis mūsų fondų yra kultūrinės reikmės, kurių pinigai ir yra skirti tokiai veiklai. Jie negali būti išdalinti atgal atlikėjams ar muzikantams, nes pagal kai kuriuos įstatymus, dalį pinigų, kuriuos gauname iš tuščios laikmenos kompensacinių atlyginimų, galime skirti tik kultūrinėms reikmėms“, – kalbėjo D. Razauskas ir pridūrė, kad kultūrinėms reikmėms skirtas fondas kartais pasipildo ir tomis lėšomis, kurias norima sumokėti atlikėjams, tačiau jų nepavyksta rasti.

Bendradarbiavimas su Prezidentūra, pasak D. Razausko, prasidėjo prieš septynerius metus. Nuo tada Prezidentūros kieme vyko ne vienas kultūrinis jaunų atlikėjų koncertas. „Prezidentė juos kaip ir globojo, labai noriai apdovanodavo. Mums tai buvo labai gražu, jaunimui labai patikdavo, o ir „Agatos“ vardo viešinimas šioks toks vykdavo. Tas kultūrinis bendradarbiavimas, neturintis nieko bendro su politika, tęsėsi septynerius metus ir kiekvienais metais tam renginiui turėdavome lygiai tokį patį biudžetą“, – įvardijo „Agata“ pirmininkas.

Tiesa, renginiai tradiciškai vykdavo rugsėjo mėnesį, tačiau šįmet, besibaigiant D. Grybauskaitės kadencijai, tapo neaišku, ar bendradarbiavimas tęsis ir, anot D. Razausko, žiemą gimė mintis koncertą paankstinti ir kiek pakeisti jo siunčiamą žinutę.

„Nežinojome nei kas taps prezidentu, nei kaip klostytis. Ar užsidarys tos durys ar vartai mums, atlikėjams, į bendras programas. Todėl mes nusprendėme, kad padarome tai administracijai iš tų pačių lėšų vietoje rugsėjo koncerto tokį gražų koncertą kaip padėką už tai, kad kartu su mumis dirbo, palaikė mūsų projektus, tokius kaip Muzikos salė, palaikė atlikėjų bendruomenę sprendžiant klausimus įvairiais lygmenimis, – kalbėjo D. Razauskas. – Taryba svarstė daug ir ilgai, iš visų pusių šį klausimą.“

D. Razauskas pabrėžė, kad ši suma koncerto organizavimui nėra didelė, todėl atlikėjų honorarams jos ir neužteko. „Galėjome pasirūpinti technine baze, o ar rasis atlikėjų, kurie norės nemokamai, neatlygintinai koncertuoti – pažiūrėsime. Ir aišku, radosi tų atlikėjų. Vienas, kitas, prasidėjo, kaip visada Lietuvoje, kažkokie keisti dalykai, kad vieno atlikėjo vieni prodiuseriai, kito – kiti, jie turi kažkokių savo interesų, tie interesai turi savo istorijas, kurios keliauja per dešimtmečius. Vieni nebus scenoje, nes nenori, kiti nori, kiti nori pinigų“, – kalbėjo „Agata“ pirmininkas ir pabrėžė, kad asociacija nuo interesų nusišalino.

Pasidomėjus, ar jie patys kvietė atlikėjus koncertuoti, D. Razauskas atsakė: „Ir taip, ir... Aš nebuvau tas žmogus, kuris buvo atsakingas už dainininkų surinkimą. Kiek žinau, tai buvo tai pat, kaip Muzikos salės atveju, kai sprendžiama, kas koncertuos. Buvo tam tikri žmonės mūsų administracijoje, jie sudarė tokį preliminarų scenarijų, kad būtų ir stilių, ir žanrų įvairovė, kad nebūtų kičo, nebūtų primityvaus, subjektyviai sakau, buko popso. Kiek žinau, kai kurie žmonės patys pasiprašė groti renginyje, parodė iniciatyvą, nes yra žmonių, kurie asmeniškai mėgsta prezidentę ar tiesiog norėjo sudalyvauti. Buvo žmonių, į kuriuos mes kreipėsi administracija, buvo tokių pasitarimų, kas galėtų prestižiškai atrodyti renginyje“.

Domantas Razauskas Kiek žinau, kai kurie žmonės patys pasiprašė groti renginyje, parodė iniciatyvą, nes yra žmonių, kurie asmeniškai mėgsta prezidentę ar tiesiog norėjo sudalyvauti. Buvo žmonių, į kuriuos mes kreipėsi administracija, buvo tokių pasitarimų, kas galėtų prestižiškai atrodyti renginyje.

Koncerte pasirodys Donatas Montvydas, nors jo prodiuseris Martynas Tyla piktinasi „Agatos“ sprendimu iš savo lėšų organizuoti šį koncertą. „Neturiu žalio supratimo. Mane dar šiandien pasiekė informacija, kad ir Vaidas Statkevičius pradėjo piktintis šiuo koncertu, nors trys jo atlikėjai ant scenos pasirodys“, – tvirtino D. Razauskas.

Beje, „Agata“ pirmininkas teigė, kad nesupranta kilusio pasipiktinimo, nes esą apie tai buvo kalbėta ir visuotiniame narių susitikime, kuris įvyko pavasarį ir kuriame, anot D. Razausko, dalyvavo ir M. Tyla. D. Razauskas pabrėžė, kad M. Tyla priklauso ir ekspertų tarybai, kuri egzistuoja kaip padedamoji institucija „Agatoje“.

„Jis (Martynas tyla – DELFI) apie tai puikiausiai žinojo, kaip žinojo ir Vaidas Statkevičius, Lauras Lučiūnas ir visi mūsų visada, jau dešimt metų, nepatenkinti „Agatos“ veikla žmonės iš muzikos verslo asociacijos. Tiesiai sakau, nes kitaip aš nebegaliu vertinti jų kažkokių komentarų ir kažkokių blogybių ir neskaidrumų ieškojimų. Dabar, staiga, likus dienai iki koncerto, pradėjo kaltinti mus net nelabai suprantu kuo: ar politikavimu, ar neskaidriu panaudojimu. Visais šiais klausimais mano atsakymas yra, nenoriu necenzūriškai išsireikšti, esu absoliučiai ramus“, – kalbėjo D. Razauskas.

„Kuo yra nepatenkintas Martynas Tyla? Man asmeniškai atrodo, kad jis yra tiesiog nepatenkintas apskritai „Agatos“ veikla jau daug metų, gal jis nepatenkintas, kad jis nepatenka į valdymo organus, jo neišrenka visuotinis narių susirinkimas, jis nepatenkintas mūsų Muzikos leidybos fondu, kad remiame albumus, 60 tūkst. du kartus per metus. Jis nepatenkintas „Pakartok“ duomenų baze, nepatenkintas Muzikos sale ir dar daugybe dalykų, – apie prodiuserį M. Tylą kalbėjo D. Razauskas. – Jis nepatenkintas, kad mes kaip Taryba ir mūsų Taryboje esantys muzikos verslininkai nedalyvauja M.A.M.A. apdovanojimuose ir yra nusprendę savo atlikėjų nedeleguoti į M.A.M.A. apdovanojimus. Jis nepatenkintas, kad mes nedalyvaujame M.A.M.A. komisijoje, nes mes norime išlikti iki galo prestižiškai skaidrūs šiuo klausimu, nemanome, akd ten viskas gerai su tuo renginiu. Atsiranda kažkokių trinčių, ilgamečių, kurios, staiga atsiradus momentui, pratrūksta kažkokiais kaltinimais dėl konkretaus vieno renginio ar koncerto.“

Domantas Razauskas Kuo yra nepatenkintas Martynas Tyla? Man asmeniškai atrodo, kad jis yra tiesiog nepatenkintas apskritai „Agatos“ veikla jau daug metų, gal jis nepatenkintas, kad jis nepatenka į valdymo organus, jo neišrenka visuotinis narių susirinkimas.

Martynas Tyla: „Agata“ tiesiog suklydo

Prodiuseris Martynas Tyla taip pat kritikavo tokį „Agatos“ sprendimą, nors jo prodiusuojamas atlikėjas Donatas Montvydas koncerte pasirodys. „Atskirkime du dalykus. Donatą kvietė pati Prezidentūra kaip „Už saugią Lietuvą“ ambasadorių, ne „Agata“, – teigė M. Tyla.

„Atlikėjus visus kvietėsi Prezidentūra. Aš žinau, kad skambino Liudas Zakarevičius, kvietėsi Donatą asmeniškai, aš daviau numerį, nes tai reikalai, kurie tiesiogiai susiję su prezidente, kurią mes palaikome, mylime ir gerbiame“, – teigė M. Tyla.

Prodiuseris patvirtino, kad iš tiesų kasmet anksčiau buvo rengiamos jaunų atlikėjų dienos. „Visuotiniame susirinkime iškeliamas klausimas, ar skirsime šiais metais tam ir tam projektui (lėšų – DELFI) ir mes balsuojame. Prezidentūros kiemelyje renginys ir mes balsuojame „taip“. Kaip manote, ar būtų didžioji dalis balsavusi „už“ prezidentės išlydėtuvėms? Žmonės kitaip sureaguotų, – piktinosi M. Tyla. – Aš drįstu teigti, kad (Domantas Razauskas – DELFI) galimai meluoja, nes klausimas apie prezidentės išlydėtuves nebuvo keliamas visuotiniame susirinkime.“

Martynas Tyla Atskirkime du dalykus. Donatą kvietė pati Prezidentūra kaip „Už saugią Lietuvą“ ambasadorių, ne „Agata“.

M. Tyla tvirtino, kad šiuo atveju jaunieji atlikėjai liks nuskriausti, nes jiems skirto koncerto nebeliks.

D. Razauskas teigė, kad M. Tylos organizuojami M.A.M.A. apdovanojimai ir „Agata“ neturi nieko bendro, tačiau M. Tyla tvirtino, kad tai – melas. „Jis vėl meluoja. Pažiūrėkite, kas buvo rėmėjai pastaruosiuose M.A.M.A. Agata buvo, – kalbėjo M. Tyla ir pridūrė. – Jie padarė esminę klaidą. Jie normaliai neiškomunikavo šitos žinutės.“

M. Tyla pasakojo, kad jiems tereikėjo pasakyti tiksliai, kas bus organizuojama vietoje jaunųjų atlikėjų koncerto. „Galiu pasakyti taip – man „Agata“ patinka. Ir kaip gali jis taip kalbėti, kai mes bendradarbiaujame ir daug reikalų turime“, – kalbėjo prodiuseris.

Teigia, kad visuotiniame susirinkime visi pritarė be jokių ginčų

M. Tyla teigė, kad visuotiniame susirinkime klausimas dėl padėkos koncerto Daliai Grybauskaitei nebuvo keliamas, nors D. Razauskas savo „Facebook“ įraše teigė kitaip.

„Šis sprendimas nukeliavo į AGATA Tarybą, ten apsvarstę visus už ir prieš, pernešėme sprendimą (su 9500 eur renginio biudžetu) aukščiausiam mūsų valdymo organui – Visuotiniam narių susirinkimui. Kuris nubalsavo ir pasakė „ok, darom“. Tad tai yra bendruomenės reikalas, o ne Prezidentūros, mano, administracijos ar kažkokio vieno įgeidžio“, – „Facebook“ tinkle rašė D. Razauskas.

Kalbėdamas su DELFI D. Razauskas tvirtino, kad Taryba svarstė šį klausimą svarstė „daug ir ilgai, iš visų pusių“.

Po M. Tylos pastebėjimo, DELFI dar kartą susisiekė su D. Razausku, kad šis patikslintų, ar sprendimą priėmė tik Taryba, ar jis buvo aptartas ir visuotiniame susirinkime.

„Mūsų toks valdymo principas: gimdome idėjas Taryboje ir vėliau visus biudžetus tvirtiname kiekvieną pavasarį, šįkart tai buvo balandžio mėnesį, visuotiniame susirinkime. Lygiai taip pat buvo atneštos visos mūsų skaidrumo ataskaitos, biudžetas, buvo keturių-penkių valandų didžiulis renginys, kuriame pristatėme ir būsimas idėjas ir pasakėme, kad norime tokią pat sumą kaip buvo pernai paskirti šįmet Prezidentūros renginiui, kuris šįmet turbūt bus paskutinis, nes po to jis bus kitoks. Sulaukėme klausimo vienos vadybininkės, kuo jis bus kitoks, mes sugalvojome padaryti renginį „Ačiū už dešimt metų kartu“ visai administracijai, prezidentei ir galbūt atsiras ir iš jūsų atlikėjų norinčių ten pasirodyti ir niekam dėl to nekilo ginčų per visuotinį. Mes įvardinome, kodėl matome tame prasmę“, – teigė D. Razauskas ir pridūrė, kad klausimas buvo išspręstas be jokių ginčų per kelias minutes.

„Aš girdžiu, kad Martynas Tyla bando interpretuoti, kad nebuvo akcentuota, kad Prezidentūros renginys bus skirtas specialiai Daliai Grybauskaitei. Aš nelabai įsivaizduoju, kam dar jis gali būti skirtas, kokiam asmeniui, jei tai renginys Prezidentūroje“, – kalbėjo D. Razauskas.

Domantas Razauskas Aš girdžiu, kad Martynas Tyla bando interpretuoti, kad nebuvo akcentuota, kad Prezidentūros renginys bus skirtas specialiai Daliai Grybauskaitei. Aš nelabai įsivaizduoju, kam dar jis gali būti skirtas, kokiam asmeniui, jei tai renginys Prezidentūroje.

Šarknickas: minčių yra visokių

Seimo Kultūros komiteto narys Robertas Šarknickas DELFI teigė, kad kritiškai vertina tai, kad atlikėjai turi koncertuoti neatlygintinai.

„Tai jų Tarybos sprendimas, į jį kištis tikrai negaliu nei kaip žmogus, nei kaip politikas, – apie „Agatos“ sprendimą iš savo lėšų organizuoti koncertą kalbėjo R. Šarknickas. – Tačiau išgirdus iš dainininkų ir prodiuserių tam tikrų nuogąstavimų, minčių visokių yra.“

Seimo narys pabrėžė, kad toks koncertas – graži iniciatyva, bet žvelgiant iš socialinės pusės, jo teigimu, reikėjo nepalikti atlikėjų tuščiomis kišenėmis.

„Jei būtų mano valia, būčiau panaudojęs Prezidentūros reprezentacijai skirtas lėšas ir padėjęs dainininkams, nes nemaža dalis dainininkų negali uždirbti tokių kosminių pinigų ar normaliai užsidirbti, nes įvairių situacijų yra“, – kalbėjo R. Šarknickas.