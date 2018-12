Diskusijose dėl „Brexito“ daugiausia nesutarimų kelia Šiaurės Airijos statusas, kai Jungtinė Karalystė pasitrauks iš bendrijos. Pradėdami derybas dėl naujo 2021-2027 metų biudžeto, valstybių ir vyriausybių vadovai ketvirtadienį išsakys savo principines pozicijas. Naują iždą tikimasi patvirtinti kitų metų rudenį, nors derybos gali užtrukti ir ilgiau. Lietuvai derybose svarbiausi klausimai – mažėjanti sanglaudos parama, žemės ūkio ir Ignalinos atominės elektrinės finansavimas. Siekdami didesnių išmokų, Baltijos šalių ūkininkai Briuselyje rengia protesto akciją. ES vadovai taip pat numato aptarti, kaip reaguoti į Rusijos veiksmus Kerčės sąsiauryje užimant Ukrainos laivus, bet naujų sankcijų bent šiuo metu nelaukiama.

1 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.