„VRK yra institucija, kuri garantuoja mūsų demokratinių rinkimų kokybę ir skaidrumą. Todėl visi VRK nariai, taip pat ir vadovė, turi išsklaidyti visas abejones, kad mes neturėtumėme jokių abejonių dėl objektyvumo, skaidrumo ir kad galėtumėme rinkimų metu pasitikėti tokia institucija“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė D. Grybauskaitė. VRK darbo grupė pernai birželį parengė išvadą dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) vadovo Ramūno Karbauskio mecenuojamų renginių, tačiau tuomet išvada nebuvo pateikta svarstyti komisijai. L. Matjošaitytė trečiadienį žurnalistams neatsakė į klausimą, kodėl tai nebuvo padaryta. Ji tvirtino, kad išvada pridėta prie šiuo metu VRK atliekamo tyrimo. Susiję straipsniai: Matjošaitytė ginasi mainiusi Karbauskio ramybę į VRK vadovės pareigas Gabrielius Landsbergis VRK pirmininkę apskundė prokurorams Kaip skelbė naujienų portalas 15min.lt, išvadoje dėl „Agrokoncerno“ paramos renginiams, serialui „Naisių vasara“ nenustatyta rinkimų įstatymų pažeidimų, tačiau siūlyta kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją dėl galimų mokesčių įstatymų pažeidimų skiriant paramą. VRK darbo grupė suskaičiavo, kad su R. Karbauskiu susijusiems renginiams 2013–2016 metais „Agrokoncernas“ galėjo išleisti per milijoną eurų. Opozicinė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) rengia kreipimąsi į Generalinę prokuratūrą su prašymu atlikti tyrimą, ar šioje situacijoje negalima įžvelgti prekybos poveikiu ir piktnaudžiavimo požymių. Jie kelia versija, esą nuslėpus darbo grupės išvadą dėl „Agrokoncerno“ milijoninės paramos su R. Karbauskiu susijusiems renginiams L. Matjošaitytei atsidėkota VRK vadovės postu. Pati VRK vadovė šias prielaidas neigia.











