Anot jos, paviešinta Valstybės saugumo departamento (VSD) medžiaga, skirta Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui parodė, kad koncernas „MG Baltic“ siekė užvaldyti valstybę. „Ši paviešinta medžiaga rodo, kad santykiai tarp politikų ir verslo vystėsi sudėtingai ir labai dažnai neskaidriai. Dažniausiai verslas sau ieškojo tik naudos, o konkrečiu MG atveju net ir mėgino užvaldyti valstybę“, – LRT radijui sakė valstybės vadovė trečiadienį transliuotame interviu. D. Grybauskaitė teigė, kad tiesioginis politikos susiliejimas su verslu daro didelę įtaką valstybės vystymuisi, o tai skurdina žmones. Susiję straipsniai: Grybauskaitė pasisakė apie LNK licencijos naikinimą, susirašinėjimą su Masiuliu ir „MG Baltic“ Karbauskis: Grybauskaitė bando nukreipti dėmesį nuo skandalo, kuriame pati tiesiogiai dalyvauja „Sandėrių politikos pažeista visa mūsų politinė sistema, ir tai reikia skubiai taisyti. Ir tai yra visų politinių partijų atsakomybė“, – pabrėžė prezidentė. Ji akcentavo, kad už tai atsakingos ir valdžioje, ir opozicijoje esančios partijos. Praėjusią savaitę paviešintame VSD rašte Seimo komitetui teigiama, kad koncernas „MG Baltic“, tenkindamas savo interesus, buvo sukūręs ilgalaikę veikimo strategiją, kurią, departamento vertinimu, galima vertinti kaip destruktyvią veiklą, galinčią destabilizuoti valstybės sąrangą ir demokratinę politinę sistemą ir todėl keliančią grėsmę nacionaliniam saugumui. „Strategijai įgyvendinti pasitelkiami politikai, valstybės tarnautojai ir pareigūnai, kurie įtraukiami įvairiais neteisėtais būdais – renkant konfidencialią ar kompromituojančią informaciją, paperkant, šantažuojant, manipuliuojant informacija. Daugeliu atvejų panaudojamos MG (arba susijusių bendrovių) valdomos žiniasklaidos priemonės, per kurias daromas „spaudimas“ ar siūlomos viešinimo, įskaitant ir politinę reklamą, paslaugos", – rašoma VSD išvadoje. Koncerno atstovai šį dokumentą vadino nuomonių ir prielaidų kratiniu. „MG Baltic“ teigė, kad žvalgybos informacijos apie koncerno įtaką politiniams procesams paviešinimas yra tiesioginis spaudimas baudžiamąją bylą nagrinėsiantiems teisėjams. Koncernui yra pateikti kaltinimai politinės korupcijos byloje.











