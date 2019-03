„Konkursai yra konkursai. Juose gali dalyvauti bet kuris Lietuvos pilietis – tą ir daro. Ir labai tikiuosi, kad tie konkursai buvo objektyvūs, nes aš tikrai juose nedalyvavau ir net jų sąlygų nežinau“, – ketvirtadienį sakė šalies vadovė, BNS paklausta, ar neprotegvo savo žmonių.

Nuo metų pradžios suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) ir naftos terminalų operatorės „Klaipėdos naftos“ naujai Klaipėdos SGD tarnybai vadovauja Arūnas Molis, pastaruosius ketverius metus dirbęs prezidentės patarėju energetikos ir susisiekimo klausimais. Atrankoje jis įveikė beveik 40 kandidatų.

Vasario pradžioje portalas delfi.lt pranešė, kad prezidentės Dalios Grybauskaitės patarėjus Užsienio politikos grupės vadovą Nerijų Aleksiejūną bei Ekonominės ir socialinės grupės vadovę Liną Antanavičienę ketinama skirti ambasadoriais Prancūzijoje ir Izraelyje.

Vasario pabaigoje Kultūros ministerijos organizuotą Lietuvos nacionalinio muziejaus direktoriaus konkursą laimėjo D. Grybauskaitės patarėja Rūta Kačkutė, prezidentės komandoje vadovaujanti Švietimo, mokslo ir kultūros grupei.

Abejonių dėl prezidentės patarėjų skyrimų anksčiau buvo išsakęs ministras pirmininkas Saulius Skvernelis.

„Ne vien apie ambasadorius reikėtų kalbėti, yra ir kitos pareigybės, kurios eina nebe per Vyriausybę – ir tai jau sprendimai yra padaryti. Yra netgi ir sukurtos atskiros darbo vietos, tarnybos valstybės įmonėse. (...) Taip, „Klaipėdos naftoje“ arba Suskystintųjų dujų terminale, juo labiau, kad kai kurie žmonės ir tiesiogiai, pagal savo užimamas tuo metu pareigas ir kuravo tas sritis ir turėjo tam tikrą interesų konfliktą. Aš manau, kad tokiu atveju turėtų korpusas (prezidentinis – BNS) pabaigti kadenciją kartu su prezidente ir tada, be abejo, žmonės, kurie dirba, – kai kurie deleguoti, kai kurie kitais būdais atrinkti, – jie tikrai, matyt, be darbo bet kokiu atveju neliktų, bet tada nekiltų jokių interpretacijų ir abejonių“, – vasarį kalbėjo S. Skvernelis.