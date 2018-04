20 proc. apklaustųjų mano, kad būtent D. Grybauskaitė bus išrinkta šios iš ES šalių vadovų sudarytos ir Bendrijos politikos kryptį bei prioritetus nustatančios institucijos prezidente. Ją šioje apklausoje lenkia tik Nyderlandų premjeras Markas Rutte, kurį kaip realiausią kandidatą vadovauti Europos Vadovų Tarybai nurodė 25 proc. respondentų. 13 proc. balsų surinko Airijos vyriausybės vadovas Leo Varadkaras, o mažiau nei 10 proc. balsų gavo Rumunijos prezidentas Klausas Iohannisas, Italijos ministras pirmininkas Paolo Gentiloni, kiti politikai. Susiję straipsniai: Grybauskaitės susitikimas su Macronu: trys svarbiausios temos Kokia iš tikrųjų yra Dalia Grybauskaitė? Apklausą atlikęs analitinis centras „VoteWatch Europe“ teigia, kad D. Grybauskaitė Europos Vadovų Tarybos vadovo rinkimuose turėtų pranašumą dėl geografinio faktoriaus. Iš diskusijų matyti, kad šiai institucijai toliau vadovaus prezidentas iš Vidurio ir Rytų Europos. Šis centras taip pat nurodo, jog D. Grybauskaitė gali tikėtis dešiniosios Europos liaudies partijos, Vokietijos bei Vidurio ir Rytų Europos šalių paramos. „Gana įdomu, kad pastebėjome skirtingas tendencijas tarp mūsų apklaustųjų: respondentai iš privataus sektoriaus linksta link Rutte kandidatūros, tuo metu tarp ES institucijų tarnautojų pagrindinė kandidatė yra Grybauskaitė“, – teigia „VoteWatch Europe“. ES ekspertų apklausa vyko šių metų kovo 28 – balandžio 9 dienomis. Iš viso apklausti 1010 asmenys. 36 proc. apklaustųjų yra ES institucijų darbuotojai, 25 proc. jų yra iš privataus sektoriaus, 11 proc. respondentų yra akademikai ir analitinių centrų atstovai, 10 proc. yra ES šalių institucijų darbuotojai. 7 proc. respondentų priklauso nevyriausybinėms organizacijoms, 5 proc. dirba žiniasklaidos priemonėse, dar 5 proc. – kitose įstaigose. D. Grybauskaitės Lietuvos prezidente dirbs iki 2019 metų liepos. Tų pačių metų lapkritį baigsis ir Europos Vadovų Tarybai vadovaujančio Donaldo Tusko antroji kadencija. Europos Vadovų Tarybos prezidentą renka pati EVT kvalifikuota balsų dauguma. Kvalifikuota balsų dauguma susidaro balsuojant 55 proc. valstybių, turinčių ne mažiau nei 65 proc. ES gyventojų.











