„Vienas gražiausių istorinių sutapimų – valstybės atkūrimo šimtmetis ir Sąjūdžio 30-metis, kurį minime šiandien. Tai mūsų dainuojančios revoliucijos gimtadienis – šventė visiems Lietuvos piliečiams, branginantiems iškovotą Nepriklausomybę“, – rašoma prezidentės spaudos tarnybos pranešime. Lietuvos persitvarkymo sąjūdis įkurtas 1988 metų birželio 3 dieną. Tuomet Lietuvos mokslų akademijos salėje Vilniuje įvyko Sąjūdžio iniciatyvinės grupės susirinkimas. Šią grupę sudarė 35 žymūs Lietuvos mokslo ir meno žmonės. Steigiamasis organizacijos suvažiavimas įvyko 1988 metų spalio 22–23 dienomis. Šis visuomeninis judėjimas siekė ir įgyvendino Lietuvos valstybingumo atkūrimą 1990 metais.











