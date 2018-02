Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė susitikime su JAV vadovu numato aptarti saugumo klausimus ir liepą vyksiančio NATO viršūnių susitikimo darbotvarkę, BNS sakė jos patarėjas Nerijus Aleksiejūnas. „Pagrindinės temos bus saugumas, tai bus puiki proga aptarti būsimą NATO vadovų susitikimą“, – sakė diplomatas. Jo teigimu, Lietuvai yra svarbus tarptautinių NATO batalionų ir JAV buvimas regione, oro gynybos stiprinimas. Anot N. Aleksiejūno, per susitikimą taip pat numatoma aptarti ekonominius santykius, įskaitant Jungtinių Valstijų suskystintų gamtinių dujų importą į Lietuvą. N. Aleksiejūnas atkreipė dėmesį, kad JAV išskirtinį dėmesį parodė suteikdama vizitui aukštą diplomatinį statusą – jis diplomatine kalba vadinamas ne darbo vizitu, o JAV – Baltijos šalių viršūnių susitikimu. Baltijos šalyse buvo kilęs susirūpinimas, kai D. Trumpas per rinkimų kampaniją žadėjo pagerinti ryšius su Rusija, o NATO vadino atgyvenusiu aljansu. Lietuvos pareigūnai su nerimu stebi jo ginčus su sąjungininkais Europoje ir dažnai neprognozuojamą elgesį. Šį mėnesį paskelbti apklausos rezultatai parodė, kad du trečdaliai lietuvių nepasitiki, kad D. Trumpas priims teisingus sprendimus svarbiausiais politiniais klausimais. Tačiau diplomatai ir D. Trumpo šalininkai pabrėžia, kad tapęs prezidentu jis apie NATO ėmė kalbėti palankiau, rūpinasi JAV karine galia, o jo administracijos pareigūnai Baltijos šalims rodo itin didelį dėmesį. Pernai Lietuvoje viešėjo JAV gynybos sekretorius Jamesas Mattisas, Estijoje – viceprezidentas Mike'as Pence'as ir Atstovų rūmų pirmininkas Paulas Ryanas. D. Grybauskaitė bendruose susitikimuose su D. Trumpu dalyvavo per jo vizitus Briuselyje ir Varšuvoje. Rusijai aneksavus Ukrainos Krymo regioną, JAV nedelsdamos 2014 metais atsiuntė po kelis šimtus karių į kiekvieną iš Baltijos šalių. Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje įkūrus po tarptautinį NATO batalioną, amerikiečių kuopos buvo atitrauktos, dabar JAV kariai pratyboms atvyksta iš Lenkijos. BNS paklaustas, ar Lietuva turi lūkesčių, kad JAV kariai grįš į Lietuvą nuolatiniam buvimui, prezidentės patarėjas atsakė: „Mūsų tikslas – didesnis JAV buvimas regione. O kaip jis turėtų būti vykdomas, gali būti įvairios formos. Viena jau Amerikos buvimas Lenkijoje yra svarbus mūsų saugumo garantas.“











