Prezidentė su būsimuoju Norvegijos karaliumi aptarė dvišalius santykius, bendradarbiavimą NATO ir regiono saugumo užtikrinimo klausimus, tarpusavio ryšių stiprinimą ekonomikos, energetikos ir kultūros srityse. Kronprinco šeimą lydės Norvegijos gynybos ministro ir aukšto lygio verslo delegacijos. Prezidentės patarėjas Nerijus Aleksiejūnas sako, kad šis vizitas atspindi glaudžius Lietuvos santykius su Šiaurės šalimis. „Visos penkios Šiaurės šalys apsilankė Lietuvoje per keturis šių metų mėnesius“, – BNS sakė diplomatas. Norvegiją jis pavadino „svajonių partnere“ Lietuvos užsienio politikoje dėl ryšių gynybos ir ekonomikos srityse. Per vizitą prezidentūroje pasirašyti du memorandumai dėl Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo 2014–2021 m. įgyvendinimo. Nors Norvegija nėra ES narė, tačiau priklauso Europos ekonominei erdvei ir teikia Lietuvai finansinę paramą socialiniams skirtumams mažinti. Naujuoju finansinės paramos laikotarpiu Norvegija Lietuvai skirs daugiau kaip 115 mln. eurų verslo plėtrai, inovacijoms ir moksliniams tyrimams skatinti, sveikatos apsaugai, socialiniam dialogui, aplinkosaugai ir energijos efektyvumui stiprinti. Prezidentė su karališkąja pora taip pat aplankys Signatarų namus ir apžiūrės ten eksponuojamą Vasario 16-osios aktą. Oficialaus vizito Lietuvoje metu kronprincesė Mette-Marit su D. Grybauskaite atidarys dvišalį verslo forumą. Norvegijos karališkąją porą Lietuvoje lydi 20 įmonių verslo delegacija. Per verslo forumą pagrindinis dėmesys bus skirtas inovacijoms, informacinėms, kibernetinio saugumo ir gynybos technologijoms. Norvegija patenka į didžiausių užsienio investuotojų dešimtuką Lietuvoje. Mūsų šalyje veikia 250 norvegų įmonių. Savo ruožtu Lietuva yra didžiausia Norvegijoseksporto rinka iš Baltijos šalių. Karališkajai porai tai yra pirmasis vizitas Lietuvoje.











