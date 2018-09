Šalies vadovė šioje Seimo rudens sesijoje siūlys priemones konkurencingumui ir vartotojų apsaugai didinti. Ketinama teikti Teisėkūros pagrindų įstatymo pataisas, kurios įpareigotų teisės aktus vertinti per konkurencijos prizmę. Anot Prezidentūros, pataisos pažabotų politikų užmojus uždarinėti mažas vaistines ar steigti valstybinius verslus. Siūlomos Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo bei Reklamos įstatymų pataisos, tikimasi, geriau apsaugos vartotojų teises bei sugriežtins baudas už žmonių apgaudinėjimą ir klaidinančią reklamą. Prezidentė ketina teikti ir Konkurencijos įstatymo pataisas, kurios neleistų verslininkams išsisukti nuo baudų, perkeliant verslą į užsienį ar tyčia bankrutuojant. Š. Keserauskas praėjusią savaitę „Verslo žinioms“ sakė, kad siekiant padidinti konkurenciją prekybos sektoriuje, valstybė privalo šalinti nepagrįstas įėjimo į rinką ar plėtros joje kliūtis, kurios dažnai atsiranda dėl netinkamo reguliavimo. Jo nuomone, valstybė gali paskatinti naujus investuotojus ateiti į mažmeninės prekybos rinką, jeigu jie nematys tam kliūčių.

