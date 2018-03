Su darbo teisės ekspertais, teisininkais, „Transparency International Lietuva“ atstovais valstybės vadovė aptars būtinybę skaidrinti ne tik valstybės tarnybą, bet ir visą viešąjį sektorių. Juoba, kad po valstybės tarnybos reformos, anot Prezidentūros, dalis valstybės tarnautojų gali pereiti dirbti pagal darbo sutartis. D. Grybauskaitė žada Seimui teikti įstatymo pataisas, kad pagal darbo sutartis viešajame sektoriuje įdarbinamiems specialistams būtų privaloma skelbti viešas atrankas. Tai, anot Prezidentūros, „pažabos korupciją, giminaičių, draugų ir partijos bičiulių įdarbinimą viešajame sektoriuje“ Prezidentės patarėjas Mindaugas Lingė yra sakęs, kad jau ir dabar viešajame sektoriuje yra nemažai atvejų, kai darbuotojai atlieka panašias funkcijas, bet skiriasi statusu – vieni turi darbo sutartis, kiti yra valstybės tarnautojais, pastariesiems taikoma griežtesnė atranka ir reikalavimai. Prezidentūros teigimu, dabar 70 tūkst. darbuotojų valstybės ir savivaldybių įmonėse, institucijose ir įstaigose bei valstybių ir savivaldybių valdomose įmonėse į darbą priimami be jokių konkursų. Tuo metu premjeras Saulius Skvernelis abejoja, ar prezidentės siūlymas atneštų didelės naudos. „Matyt, reikėtų pavyzdžiais pagrįsti, kad (dabartinė tvarka – BNS) nėra skaidru. Yra gana didelė problema ir surasti darbo sutartininkus, ir įdarbinti, bet nematau principinio išsiskyrimo (nuomonių). Jeigu bus toks apsisprendimas... Yra argumentų ir logikos, kad tą būtų galima daryti, tik reikia suvokti, kad paailgės procedūra ir ji reikalaus papildomų resusrų“, – šeštadienį Seime žurnalistams sakė Vyriausybės vadovas. Vyriausybė naują Valstybės tarnybos įstatymo projektą patvirtino sausį. Jis bus teikiamas Seimui pavasario sesijoje.

