„Dvišaliai santykiai, pavyzdžiui, švietimo srityje, kurie liestų Lenkijos bendriją ar Lietuvos lenkų atstovus taip pat yra sprendžiami ir bus sprendžiami. Šie klausimai tikrai turi būti išspręsti, jeigu yra problemų dėl egzaminų ar dar dėl ko nors“, – spaudos konferencijoje po dvišalio susitikimo su Lenkijos prezidentu Andžejumi Duda kalbėjo D. Grybauskaitė. Ji tvirtino, jog yra pasirengusi gaivinti nuo 2011 metų nebeveikiančią dviejų šalių švietimo komisiją, kuri spręstų tautinių mažumų švietimo problemas. „Tai ne tie klausimai, kurie turėtų stabdyti mūsų strateginį bendradarbiavimą, todėl aš esu pasirengusi siūlyti atstatyti švietimo komisiją, kuri buvo iki 2011 metų tarp Lietuvos ir Lenkijos“, – sakė šalies vadovė. Susiję straipsniai: Grybauskaitė teigia, kad Lietuva palaikys Lenkiją ginče su EK Šylant santykiams, Lietuvos ir Lenkijos prezidentai aptars dvišalius klausimus „Šie visi klausimai gali būti sprendžiami tikrai abipusiai geranorišku nusiteikimu ir tai nėra sudėtinga“, – pridūrė ji. D. Grybauskaitė teigė, jog atkurti švietimo komisiją leistų šiltesnis politinis klimatas tarp Lietuvos ir Lenkijos, o komisijos nariai galėtų spręsti ne tik švietimo, bet ir, pavyzdžiui, žemės grąžinimo klausimus. „Iki 2011 metų mes turėjome tokią komisiją. Ji vykdė gana sėkmingą veiklą, o vėliau buvo strigimo. Gerbiamas prezidentas minėjo, kad strigimas greičiausiai buvo dėl politinių priežasčių. Dabar turime šiek tiek kitokią atmosferą tarpusavio santykių“, – sakė Lietuvos prezidentė. Tuo metu A. Duda žurnalistams sakė, jog yra įsitikinęs, kad tautinių mažumų klausimai gali būti išspręsti. „Tikiu, kad visi tie nesusipratimai ir problemos, kurios buvo ir dar yra, jog visa tai pavyks nugalėti“, – kalbėjo Lenkijos prezidentas. Jis pridūrė, jog jaučia D. Grybauskaitės ir premjero Sauliaus Skvernelio palankumą bei norą konstruktyviai išspręsti tautinių mažumų problemas. Lietuvoje gyvena apie 200 tūkst. lenkų. Lenkija pastaruosius penkerius metus buvo įšaldžiusi aukščiausio lygio vizitus į Vilnių, kaltindama Lietuvą dėl lenkų tautinės bendrijos padėties. Lietuvos Vyriausybė daugumą priekaištų atmetė.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.