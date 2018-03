Jos patarėjo Mindaugo Lingės teigimu, atviras balsavimas leistų užkirsti kelią intrigoms ir manipuliacijoms. „Prezidentė mano, kad atviras balsavimas padėtų užtikrinti skaidrumą, padėtų išvengti intrigų ir galimų manipuliacijų“, – Žinių radijui antradienį sakė M. Lingė. Jis pabrėžė, kad įstatymas numato, jog LRT veikla yra vieša ir nėra jokios prievolės direktorių rinkti slaptai. LRT direktorių numatoma rinkti antradienį popiet. LRT tarybos pirmininkas Žygintas Pečiulis BNS sakė, kad išklausiusi visų kandidatų taryba balsuos slaptai. Susiję straipsniai: Lemiama diena: ar Siaurusevičius bus perrinktas trečiai kadencijai LRT viešuosiuose pirkimuose – šiurkštūs pažeidimai Anot Ž. Pečiulio, dabar keisti numatytos balsavimo tvarkos jau negalima, todėl į prezidentės pastabas nebus atsižvelgta. „Mes nekeičiame pozicijos dėl slapto balsavimo, nes mūsų tvarkoje yra parašyta, kad tvarkos keisti ją paskelbus arba prasidėjus konkursui negalima. Mes negalime pažeisti pačių priimtų nuostatų, tai tikrai balsavimas bus uždaras“, – po BNS antradienio rytą sakė Ž. Pečiulis, komentuodamas prezidentės poziciją. „Jeigu būtų skelbiamas naujas konkursas arba po penkerių metų mes tuos dalykus tikrai turėtume svarstyti, bet šiandien mes tiesiog būtume apskųsti turbūt visų nelaimėjusių konkurso teismui, kadangi pažeistume tvarką, kurią nustatėme prieš beveik du mėnesius“, – teigė jis. Dalyvauti LRT vadovo rinkimuose paraiškas pateikė 12 kandidatų. LRT tarybą sudaro 12 narių. Keturis iš jų skiria prezidentė, keturis Seimas – iš jų du nariai skiriami iš opozicinių frakcijų pasiūlytų kandidatų, po vieną – Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos švietimo taryba, Lietuvos meno kūrėjų asociacija ir Lietuvos vyskupų konferencija. Viešai paskelbta, kad konkurse dalyvauja dvi kadencijas LRT jau vadovaujantis Audrius Siaurusevičius, buvusi naujienų portalo delfi.lt vyriausioji redaktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė, televizijos laidų vedėjas, buvęs Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas, televizijos prodiuseris Kristupas Krivickas, politikos apžvalgininkas, istorikas konservatorius Bernardas Gailius, buvęs BNS vadovas Artūras Račas, signataras Zigmas Vaišvila, LRT darbuotojai Aldaras Stonys ir Justas Senapėdis. Portalo vz.lt duomenimis, savo pavardžių viešinti nesutikę kandidatai yra Kultūros ministerijos kancleris Laimonas Ubavičius, teisininkas Liudvikas Ragauskis ir viešosios įstaigos „Kultino“ direktorė Jūratė Černiauskienė. Visuomeninio transliuotojo vadovo rinkimai prasideda antradienį ryte, kai kiekvienas kandidatas kviečiamas prisistatyti LRT tarybai ir atsakyti į jos narių klausimus. Šie klausymai turėtų užtrukti iki vėlyvos antradienio popietės, o po jų LRT taryba susirinks į atskirą posėdį. Rezultatai turbūs paaiškės vakare.











