„Kai matome, kad NSGK (Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas – BNS) vykdo tyrimą dėl asmenų, ypač verslo subjektų, interesų grupių galimo neteisėto poveikio valstybės institucijoms, tai toks susiliejimas Seimo nario, politiko, tiesiogiai su verslu jau yra nacionalinė grėsmė, nacionalinio saugumo iššūkis ir labai aiškiai – iššūkis mūsų konstitucinei sąrangai“, – LRT radijui antradienį teigė D. Grybauskaitė. Dar antradienio rytą Žinių radijui prezidentė pabrėžė, kad esama Seimo narių, „kurie vykdo verslą atvirai ar užslėptai“, taip pažeisdami Konstituciją bei paragino valdančiosios daugumos atstovus „labai rimtai pagalvoti, ar likti Seime“. Susiję straipsniai: Grybauskaitė pasisakė apie LNK licencijos naikinimą, susirašinėjimą su Masiuliu ir „MG Baltic“ Karbauskis: Grybauskaitė bando nukreipti dėmesį nuo skandalo, kuriame pati tiesiogiai dalyvauja Į tai reaguodamas valdančiųjų „valstiečių“ lyderis bei „Agrokoncerno“ savininkas Ramūnas Karbauskis priminė paskelbtus prezidentės ir Eligijaus Masiulio susirašinėjimus bei pareiškė, kad prezidentė bando „nukreipti dėmesį nuo to, kas yra politinės korupcijos skandalas, ir kuriame pati prezidentė tiesiogiai dalyvauja“. „Kreipk dėmesį nekreipęs nuo ko nori, bet Konstitucijos 60 straipsnis labai aiškiai sako, kad Seimo nariai negali gauti kitokio atlygio, išskyrus pagal pareigas ir už kūrybinę veiklą“, – LRT sakė D. Grybauskaitė. Anot jos, Seimo nario pareigos nėra suderinamos su jokiomis kitomis pareigomis valstybės įstaigose, organizacijose, taip pat su darbu komercinėse įmonėse ar privačiose įstaigose. „Matome nemažai pavyzdžių, kai verslaujantys Seimo nariai, politikai kartais dangstosi apgaulingomis schemomis ar tariamais sandoriais, pavyzdžiui, labai garbingo amžiaus mamomis, vaikais, giminaičiais. Tuo pačiu netiesiogiai dalyvaudami versle. Tokių, be jokios abejonės, yra ne tik tarp valdančiųjų, bet ir kitose partijose“, – tikino ji. Komentuodama VSD paviešintą informaciją apie koncerno „MG Baltic“ įtaką politiniams procesams, D. Grybauskaitė sako, kad tai rodo, jog „MG Baltic“ „mėgino užvaldyti valstybę“. Ji pabrėžė, kad tiesioginis politikos susiliejimas su verslu ne tik daro „labai rimtą įtaką valstybės vystymuisi“ bet ir „skurdina mūsų žmones“. Ji ragino paviešinti kuo daugiau tyrimo medžiagos. „Sandėrių politikos pažeista visa mūsų politinė sistema, ir tai reikia skubiai taisyti. Tai yra ne tik valdančiųjų, bet visų politinių partijų atsakomybė – tiek pozicijos, tiek opozicijos“, – sakė D. Grybauskaitė. Seimas antradienį nepritarė opozicijos iniciatyvai imtis žemės ūkio situacijos tyrimo. To reikalavo konservatoriai paaiškėjus, kad „valstiečių“ lyderiui Ramūnui Karbauskiui priklausantis „Agrokoncernas“ naudojosi politiko sūnų, sesers, brolio, tėvo valdoma žeme ir galbūt nepaiso tvarkos, kad vienas fizinis arba juridinis asmuo gali valdyti ne daugiau kaip 500 hektarų. Nuo antradienio pareigas paliko ir „valstiečių“ deleguotas žemės ūkio ministras Bronius Markauskas, jis, prezidentei raginant, apie atsistatydinimą paskelbė, kai sulaukė kritikos dėl šeimos ūkininkavimo aplinkybių. Portalas 15min.lt rašė, kad B. Markausko šeima dirbo svetimą žemę be savininkų leidimo bei už tai gavo ES išmokas. B. Markauskas teigė turėjęs žodinius savininkų sutikimus. Dienraštis „Lietuvos rytas“ balandžio pabaigoje paskelbė elektroninius laiškus E. Masiuliui iš prezidentei priskiriamo elektroninio pašto, juose aptariamos generalinio prokuroro skyrimo aplinkybės, E. Masiuliui siūloma perduoti LNK televiziją valdančio koncerno „MG Baltic“ vadovui Dariui Mockui, „kad patrauktų savo skaliką“, turint mintyje žurnalistą Tomą Dapkų. Praėjusią savaitę paviešintoje informacijoje parlamentarams VSD T. Dapkų įvardija kaip pagrindinį veikiantį „MG Baltic“ atstovą koncernui siekiant padaryti įtaką statybų ir infrastruktūros projektams Teisingumo ministerijai pavaldžiose institucijose, Kalėjimų departamente, Registrų centre.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.