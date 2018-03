„Pamindamas Konstitucinio Teismo išvadą bei ignoruodamas valstybės nacionalinio saugumo interesus, tokiu balsavimu Seimas save gėdingai diskreditavo“, – teigia prezidentė. D. Grybauskaitės komentarą BNS perdavė prezidentės spaudos tarnyba. Seimui antradienį pritrūko 13 balsų panaikinti M. Basčio mandatą. Už tai balsavo balsavo 72 parlamentarai, prieš buvo 21 Seimo narys, 24 susilaikė. Konstitucinis Teismas yra paskelbęs, kad M. Bastys šiurkščiai pažeidė Konstituciją ir sulaužė priesaiką, kai nuslėpė savo ryšius su buvusiu KGB darbuotoju Piotru Vojeika. M. Bastys savo kaltę neigia – jis tikina, kad sąmoningai nieko nenuslėpė, o tik padarė klaidą pildydamas atsakymus.











