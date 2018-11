Importo paroda Kinija bando sušvelninti kritiką, kad vengia atverti savo rinką ir proteguoja tik savo įmones. Pekinas kviečia Europą bei kitus žemynus užmegzti glaudesnius ryšius kaip atsvarą Jungtinių Valstijų protekcionistinei politikai. „Per dvišalį susitikimą su Kinijos vadovu bus proga pakalbėti temomis, kur Azijos ir Europos interesai sutampa, tarp jų – atviros prekybos skatinimas ir kova su terorizmu“, – BNS sakė prezidentės patarėjas Nerijus Aleksiejūnas. Statistikos departamento duomenimis, šiuo metu Kinija tarp eksporto partnerių užima 25-ą vietą. Pagal importą Kinija yra trylikta. Dalis pareigūnų nerimauja, kad Kinijos investicijos į Lietuvą gali atnešti nepageidaujamą politinę įtaką, o Pekino išskirtinis dėmesys Rytų Europai skaldo ES vienybę.

