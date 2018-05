D. Grybauskaitė taip pat pabrėžė, kad šalis eina teisingu keliu bendradarbiaudama su NATO ir turi galimybių paspartinti diskusijas dėl stojimo į Aljansą. Per susitikimą su Gruzijos prezidentu Georgijumi Margvelašviliu D. Grybauskaitė sakė, kad šalis „ambicingai įgyvendina užsibrėžtas reformas ir yra vertinama kaip Rytų partnerystės lyderis“. „Prezidentė taip pat pabrėžė, kad įgautą reformų pagreitį būtina išlaikyti ir toliau stiprinti teisinės sistemos bei teisėsaugos nepriklausomumą, žodžio laisvę ir kovą su korupcija“, – teigiama pranešime spaudai. Šalies vadovės teigimu, Gruzija, net ir Rusijai okupavus 20 proc. teritorijos bei patiriant tiesioginį karinį spaudimą, išlaikė savo valstybinės raidos kryptį, ambicingai įgyvendina užsibrėžtas reformas ir yra vertinama kaip Rytų partnerystės lyderė. „Mes smerkiame bet kokį agresyvų elgesį, ir, žinoma, okupaciją. Mes visiškai priimame, palaikome ir konstatuojame jūsų teritorijos vientisumą. Svertai – sankcijos, diplomatinė izoliacija. Mes tai turime savo rankose ir remiame jūsų pastangas ir investicijas siekiant saugumo“, – per bendrą spaudos konferenciją su Gruzijos prezidentu Tbillisije kalbėjo D. Grybauskaitė. Ji teigė, kad Lietuva remia Gruzijos kelią į Europos Sąjungą bei mato kaip „geriausią pavyzdį Rytų partnerystės programoje“, kurį šalis demonstruoja savo reformomis ir pastangomis. Lietuvos vadovė akcentavo, Gruzija yra geriausia NATO partnerė siekiant Kaukazo regiono saugumo. Prezidentė sveikino tai, jog per tūkstantis Gruzijos karių dalyvauja NATO misijose ir teigia, kad tai yra kelias, kuris gali leisti „peršokti keletą lygių“ derybose dėl narystės NATO. „Kuo daugiau pratybų, kuo daugiau artimo bendradarbiavimo su NATO, tuo daugiau šansų, kad jūs galite pagreitinti kelius, žingsnius, formalius lygmenis siekiant partnerystės. Po tokio artimo, efektyvaus bendradarbiavimo bus reikalinga tik politinio lango galimybė“, – sakė D. Grybauskaitė. Į Gruziją prezidentė atvyko dalyvauti pirmosios Gruzijos respublikos šimtmečio minėjime. Oficialiame pranešime spaudai Prezidentūra vartoja neseniai įteisintą alternatyvų šalies pavadiną – Sakartvelas. Lietuvos pareigūnai jį įteisino, atsižvelgę į gruzinų prašymą – jie teigia, kad „Gruzija“ yra rusiškos kilmės žodis, todėl žeidžia šios šalies žmonių jausmus. Vizito metu D. Grybauskaitė taip pat pabrėžė, kad Lietuva remia Gruzijos suverenumą ir teritorinį vientisumą. Lietuva griežtai smerkia Abchazijos ir Pietų Osetijos aneksiją.

