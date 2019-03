„Savivaldos rinkimuose iškovoti mandatai atspindi žmonių nuotaikas ir nacionalinės politikos tendencijas. Rinkimai parodė, kad absoliučioje daugumoje savivaldybių pirmą kartą tiesiogiai išrinkti merai nenuvylė žmonių – dauguma jų perrinkti arba su gerais rezultatais pateko į antrąjį turą“, – teigiama BNS Prezidentūros perduotame Dalios Grybauskaitės komentare. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad savivaldos rinkimuose visuomeniniai komitetai dalyvauja kitomis sąlygomis nei partijos. „Nors rinkimų komitetai tapo patraukliu būdu partiškumo besikratantiems politikams, ateityje reikėtų labiau suvienodinti politinių partijų ir rinkimų komitetų konkuravimo sąlygas. Komitetai turėtų tapti formaliomis, registruotomis organizacijomis su aiškia steigimo ir atskaitomybės tvarka“, – teigė prezidentė. Pirminiais Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis, per savivaldos rinkimus visuomeniniai komitetai bendrai laimėjo daugiausia balsų – beveik 27 procentus. Antra likusi partija – Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai – nuo jų atsiliko smarkiai, sulaukė 16 proc. rinkėjų palaikymo. Pagal įstatymą, rinkimuose dalyvaujantys visuomeniniai komitetai įkuriami paskelbus rinkimų datą, juos registruoja Vyriausioji rinkimų komisija. Komitetą sudaryti turi ne mažiau kaip dvigubas savivaldybėje renkamų tarybos narių skaičius. Tuo metu partijų steigėjais privalo būti ne mažiau kaip 2 tūkst. asmenų. Rinkimų komitetų veikla nutrūksta pasibaigus politinei kampanijai.

