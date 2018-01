Sveikinime prezidentui ji reiškė įsitikinimą, kad antrą kartą Suomijos piliečių parodytas pasitikėjimas įkvėps S. Niinisto tęsti pradėtus darbus siekiant dar didesnės visų šalies žmonių gerovės ir vienybės bei valstybės saugumo. Kaip teigiama sveikinime, Suomija jau daugelį metų išlieka ypač svarbia Lietuvos partnere, su kuria glaudžiai bendradarbiaujama tiek dvišaliu lygiu, tiek Baltijos jūros regione ir Europos Sąjungoje. Prezidentės teigimu, S. Niinisto toliau einant Suomijos vadovo pareigas, abi valstybės išliks artimomis sąjungininkėmis, atsakingai ginančiomis savo piliečių interesus ir drauge siekiančiomis visos Europos sėkmės. D. Grybauskaitė palinkėjo, kad draugiški Lietuvos ir Suomijos žmonių ryšiai joms įžengus į antrąjį valstybių šimtmetį sustiprintų bendrą tikslą kurti stiprias, klestinčias, demokratines visuomenes, o prie šių pastangų prisidėtų nauji sumanymai ir bendri mokslo, inovacijų, švietimo, kultūros, jaunimo projektai. S. Niinisto Suomijos prezidentu šešerių metų kadencijai perrinktas per pirmąjį rinkimų turą, jis surinko daugiau nei 62 proc. balsų. Šis 69-ių konservatorius pelnė daug žmonių simpatijų dėl gebėjimo laviruoti santykiuose su Rusija ir Vakarais.

