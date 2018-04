Kaip pranešė Prezidentūra, šalies vadovė taip pat dalyvaus visų trijų Baltijos šalių vadovų ir Prancūzijos prezidento susitikime, o vakare kartu atidarys Baltijos šalių simbolizmui skirtą parodą garsiajame Orsė muziejuje. „Prancūzija su nauja energija imasi europinės lyderystės ir rodo išskirtinį dėmesį Lietuvai bei Baltijos šalims, todėl prezidentės susitikimas su prezidentu Macronu suteiks naują kokybę strateginei Lietuvos ir Prancūzijos partnerystei ir padės užtvirtinti europinius Lietuvos interesus“, - pažymima prezidentės spaudos tarnybos pranešime. Prezidentė su Prancūzijos vadovu dvišaliame susitikime aptars pasiūlymus dėl ES ateities reformų ir Lietuvai svarbiausius ES darbotvarkės klausimus. Trijų Baltijos šalių vadovų ir E. Macrono susitikime daug dėmesio bus skiriama tarptautinio saugumo iššūkiams ir gynybos bendradarbiavimui. „Prancūzija supranta mūsų regionui kylančias grėsmes ir padeda jas atremti – daugiašaliame NATO batalione Lietuvoje šiuo metu dislokuoti ir Prancūzijos kariai. Atsiliepdama į Prancūzijos prašymą Lietuva prisideda prie Jungtinių Tautų misijos Malyje, kur mūsų kariai padeda užtikrinti tarptautinę taiką ir stabilumą“, - teigiama pranešime. D. Grybauskaitė taip pat kitą savaitę dalyvaus Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Taryboje, kur užbaigs derybas dėl Lietuvos narystės šioje organizacijoje. Paryžiuje prezidentė susitiks su EBPO generaliniu sekretoriumi Angeliu Gurria (Anchelu Gurija) ir EBPO Tarybai pristatys Lietuvos pažangą, siekiant narystės šioje organizacijoje. Pasak šalies vadovės, Lietuva padarė visus namų darbus: peržiūrėjo daugiau kaip 200 teisės aktų, iš viso keitė 50 įstatymų, įgyvendino svarbias reformas, todėl „nėra jokių abejonių, kad tapsime EBPO nare“. Prancūzijos sostinėje prezidentė kartu su Prancūzijos vadovu, pirmąja ponia Brigitte Macron (Brižit Makron), Latvijos ir Estijos vadovais Orsė muziejuje atidarys Baltijos šalių valstybingumo šimtmečiui skirtą Baltijos šalių simbolizmo parodą. Viename garsiausių pasaulio muziejų, kurį kasmet aplanko apie 3 milijonai žmonių iš viso pasaulio, bus eksponuojami Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Petro Kalpoko, Antano Zmuidzinavičiaus, Adomo Varno, Ferdinando Ruščico, Boleslovo Buikos tapybos darbai, kitų menininkų kūriniai, vyks lietuvos muzikantų koncertai. Paskutinį kartą visų trijų Baltijos šalių menas Paryžiuje buvo pristatytas 1937 metais pasaulinėje parodoje.

