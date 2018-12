Pasak šalies vadovės, Lietuva galėjo atsiremti į tvirtą prezidento petį savo Nepriklausomybės aušroje ir jį atsimins kaip vieną iš svarbiausių draugų. Tai buvo principingas politikas, kuris jautė pareigą ginti saugumą ir laisvę, rašoma prezidentūros pranešime.

D. Grybauskaitės teigimu, pats patyręs Antrojo pasaulinio karo sunkumus, G. Bushas vyresnysis kovojo prieš diktatūrą ir agresiją, jis nelaukė pasaulinės taikos, o pats ją kūrė.

America has lost a true leader and a devoted American. The world has lost a man of honour and a real freedom lover. Rest in peace, George H.W. Bush. Condolences to all American people, his family and friends

