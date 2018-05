Tai Lietuvos vadovė kalbėjo Karolio Didžiojo apdovanojimo įteikimo Prancūzijos prezidentui išvakarėse, sakydama pagrindinę kalbą per laureato garbei surengtą iškilmingą vakarienę. „Šiandien mano regionui, jaunoms šalims, kurios čia atėjo tik prieš 30 metų, Europa vis dar yra aistra, tikėjimas, meilė ir pasitikėjimas, kurio siekėme“, – sakė prezidentė. „Kartais skaudu matyti ir girdėti, kad ne visi Europoje patenkinti Europa, kad ne visi tiki Europa. Mums labai pasisekė, kad Prancūzijos lyderiu tapo žmogus, nebijantis pasakyti, kad myli Europą ir nori stiprios Europos. Dabar kartais nemadinga būtų europiečiu“, – kalboje sakė prezidentė. Susiję straipsniai: Grybauskaitė Achene dalyvaus Macrono apdovanojimo ceremonijoje D. Grybauskaitė teigė, kad Europa turi prisiimti vis daugiau atsakomybės už gynybą ir saugumą, branduolinį nusiginklavimą, kovą su klimato kaita ir kitus globalius klausimus. Jos teigimu, E. Macrono lydersytė padeda kartu siekti šių tikslų. Tarptautinis Karolio Didžiojo apdovanojimas steigtas 1950 metais, siekiant paskatinti taiką, vienybę ir santarvę tarp Europos tautų. Tai vienas garbingiausių politikos apdovanojimų. D. Grybauskaitė juo apdovanota prieš penkerius metus.











