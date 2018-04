Šalies vadovė susitiks su Atstovų rūmu nariu Johnu Shimkumi. Šis lietuvių kilmės Respublikonų partijos politikas vadovauja bendradarbiavimo su Baltijos šalimis grupei. Vėliau dalyvaujant prezidentei Kongrese vyks pagal rašytojos Rūtos Šepetys romaną kurto filmo „Tarp pilkų debesų“ peržiūra. Lietuvos kino teatrus Mariaus Markevičiaus režisuotas filmas pasieks rudenį. D. Grybauskaitė antradienį kartu su Latvijos ir Estijos vadovais susitiko su JAV prezidentu Donaldu Trumpu. Po šio susitikimo paskelbtoje deklaracijoje JAV pažadėjo periodiškai dislokuoti pajėgas Baltijos valstybėse ir ieškoti naujų galimybių sustiprinti regiono oro gynybą. Bendroje spaudos konferencijoje D. Trumpas pagyrė Lietuvą, Latviją ir Estiją už gynybos biudžetų didinimą, tačiau nekomentavo konkrečių JAV pajėgų siuntimo į Baltijos šalis.











