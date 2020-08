„Diktatorius kruvinomis rankomis, Lukašenka – pasitrauk dabar“, – ketvirtadienį rašė D. Grybauskaitė.

„Tu pats pasirinkai savo likimą – neturi ateities Baltarusijoje“, – tokius žodžius A. Lukašenkai skyrė kadenciją baigusi šalies vadovė.

Dictator with bloody hands #LukashenkoLeaveNow . You made your destiny- no future on Belorussian soil