Su pasaulio lyderiais ketvirtadienį ir penktadienį vyksiančiuose susitikimuose D. Grybauskaitė ketina pristatyti ir aptarti Rytų Europos regionui kylančias aktualijas. Kartu su Lenkijos ir Ukrainos prezidentais Andrzejumi Duda ir Petro Porošenka, Europos kaimynystės politikos ir plėtros eurokomisaru Johanesu Hahnu (Johanesu Hanu) ji dalyvaus sesijoje, kuri skirta pateikti Rytų Europos regiono požiūrį į kontinento ir pasaulio saugumą. D. Grybauskaitė taip pat pakviesta į oficialius pietus, rengiamus pagrindine forumo tema apie ateities kūrimą besiskaldančiame pasaulyje. Pietuose, be kitų, dalyvaus Europos Komisijos pirmininkas Jeanas Claude'as Junckeris, Pasaulio ekonomikos forumo Davose steigėjas Klausas Martinas Schwabas. Pasaulio ekonomikos forumo Davose pagrindiniai renginiai šiemet vyks sausio 23 – 26 dienomis. Kasmet sausio mėnesį Šveicarijos kalnų kurorte vykstantis forumas pritraukia ekspertus ir nuomonių lyderius iš viso pasaulio, renginyje diskutuojama apie pasaulinius iššūkius.

