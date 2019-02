Šalies vadovė paragino didžiąsias valstybes kurti naujus ginklų kontrolės susitarimus, siekiant ateityje išvengti ginklavimosi varžybų. „Atsisakyti sutarties, kuri buvo pasenusi ir kurios buvo nesilaikoma, nėra didelė bėda. Bėda turbūt tai, kad po sutarties kol kas turime tuščią vietą, tai yra vietoje jos – jokių kitokių saugumo garantijų“, – žurnalistams Rukloje sakė D. Grybauskaitė. „Pasaulis pasikeitė – šiandien mes kalbame ne tik apie Rusiją, bet ateityje, matyt, turėsime įtraukti ir kitas didžiąsias valstybes, kurios turi atominį ginklą. Kad pasaulis nepradėtų ginklavimosi varžybų, reikalingos naujos priemonės ir visai kitokios, negu kad pasirašėme prieš 30 metų“, – pridūrė ji. Prezidentės teigimu, yra šeši mėnesiai apsispręsti, ką „visiems kartu“ daryti su globaliais saugumo iššūkiais. Susiję straipsniai: Skvernelio vizitas – specialus akibrokštas Grybauskaitei? Kęstutis Girnius. Ką Lietuva laimi savo griežta antirusiška politika? Apkaltinęs Rusiją, jog ši nesilaiko sutarties ir kuria vidutinio nuotolio raketas, Vašingtonas praėjusios savaitės pabaigoje paskelbė pasitraukiantis iš INF. JAV teigia, kad pasitraukimo procesas būtų baigtas per pusmetį, nebent Rusija vėl pradės laikytis sutarties ir sunaikins visas ją pažeidžiančias raketas. Atsakydama į tai Maskva pareiškė stabdanti savo įsipareigojimus INF sutarčiai ir pažadėjo imtis kurti naujų tipų raketas. Klausiama, ar siekiant saugumo Lietuvoje turėtų būti dislokuotos vidutinio nuotolio raketos su branduoliniu užtaisu, D. Grybauskaitė teigė, kad tai nebūtų tikslinga. „Dabartinės technologijos ir raketų skrydžių atstumai yra tokie, kad barstyti raketas po atskiras šalis turbūt yra visiškai pasenęs variantas, kaip užtikrinti saugumą“, – sakė prezidentė. Pasak jos, NATO neturėtų dalyvauti ginklavimosi varžybose. „Mūsų tikslas yra apsaugoti ir ginti mūsų šalis, o ne kurti puolamuosius ginklus“, – tvirtino šalies vadovė. D. Grybauskaitės pasisakymo Rukloje įrašą BNS persiuntė prezidentės spaudos tarnyba. INF sutartimi draudžiamos nuo žemės paleidžiamos sparnuotosios ir balistinės raketos, kurių veikimo nuotolis yra nuo 500 iki 5,5 tūkst. kilometrų. Kai kurių ekspertų teigimu, JAV sprendimą pasitraukti iš INF sutarties galėjo paskatinti tai, kad dokumentas nevaržo Kinijos galimybių vystyti vidutinio nuotolio raketas. Tačiau dalis jų sako, kad sutarties nutraukimas gali paskatinti naujas ginklavimosi varžybas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.