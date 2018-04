Pasak prezidentės, šis istoriją apie į Sibirą ištremtą paauglę pasakojantis filmas padės pasauliui suprasti Lietuvos ir kitų Baltijos šalių istoriją ir dabartį. „Toks filmas, kuris bus rodomas Vakaruose, reikš, kad mes liudysime savo tiesą apie mūsų likimą, apie tai, kaip mus naikino ir kaip mes sugebėjome išgyventi, apie tai, kodėl mes dabar norime gintis, kodėl mums laisvė tokia svarbi ir kodėl mes tikrai ją apginsime“, – po filmo peržiūros sakė D. Grybauskaitė. „Vakaruose jis turėtų padaryti didžiulę įtaką tam supratimui, kodėl Baltijos šalys, kodėl Lietuva iki šiol taip vertina savo laisvę ir ruošiasi ją apginti“, – teigė ji. Kino juosta, kuri kino teatrus pasieks šių metų spalį, sukurta pagal JAV gyvenančios lietuvių kilmės rašytojos Rūtos Šepetys knygą „Tarp pilkų debesų“. Knyga ir filmas pasakoja istoriją apie į Sibirą ištremtą mergaitę, kuri už poliarinio rato įkurtoje darbo stovykloje kovoja dėl išlikimo ir žmogiškumo. Susiję straipsniai: JAV kongresmenas: sovietų okupaciją pasmerkusios deklaracijos tikslai aktualūs ir dabar Partijų toleruojamas chaosas paliko Grybauskaitę ant ledo Filmo pristatyme šalies vadovė susitiko su knygos „Tarp pilkų debesų“ autore ir filmo vykdomąja prodiusere R. Šepetys, juostos režisieriumi, JAV gyvenančiu lietuviu Mariumi A. Markevičiumi. Kino juostos pristatyme taip pat dalyvavo JAV Atstovų rūmų Baltijos grupės vadovas Johnas Shimkus (Džonas Šimkus), diplomatinio korpuso nariai. Knyga „Tarp pilkų debesų“ išversta į 27 pasaulio kalbas, JAV ji tapo „New York Times“ bestseleriu ir yra įtraukta į šios šalies mokyklinės literatūros sąrašą.

