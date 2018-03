Prieš išvykdama į Briuselį, kur ketvirtadienį posėdžiaus Europos Vadovų Taryba, D. Grybauskaitė pabrėžė, jog karinio cheminio ginklo panaudojimas Europoje yra labai grėsmingas ženklas. „Imsimės atitinkamų priemonių, derinant Europos Sąjungos ir NATO pastangas kovojant tiek su hibridinėmis, tiek su tokio pobūdžio karinėmis grėsmėmis“, – teigė D. Grybauskaitė. Anot jos, įvykis Jungtinėje Karalystėje rodo, kad Kremliaus agresija plečiasi. „Agresyvi politika, agresyvus veiksmas nuo Krymo okupacijos, nuo karo Ukrainoje, nuo karo Sirijoje persikelia prie tiesioginio žmogaus naikinimo cheminiu ginklu. Tai rodo, kad reaguoti reikia, mes visiškai palaikome Jungtinės Karalystės požiūrį, reakciją ir kritiką, mes solidarizuojamės su Jungtine Karalyste, Europos Taryba taip pat tai padarys“, – sakė Lietuvos prezidentė. Susiję straipsniai: Dėl buvusio šnipo apnuodijimo Maskva pereina į puolimą Prie Rusijos ambasados Londone – ašaringas atsisveikinimas Ji teigė, kad nykstant riboms tarp karinių ir hibridinių grėsmių, saugumo situacija yra labai pavojinga. „Ši ataka rodo, kad Rusija gali panaudoti karinį cheminį ginklą prieš savo piliečius, prieš savo žmones, ir prieš Europos piliečius taip pat. Ataka įvykdyta Jungtinėje Karalystėje, o tai reiškia Europos Sąjungos teritorijoje. Ir tai yra labai labai grėsmingas ženklas, tai rodo, kad žmogaus gyvybė Kremliui tampa visiškai nesvarbi“, – apgailestavo D. Grybauskaitė. S. Skripalis ir jo dukra apnuodyti kovo pradžioje. Jungtinė Karalystė dėl išpuolio apkaltino Rusiją.

