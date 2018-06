„Dėl skrydžiui netinkamų oro sąlygų Lietuvoje ir Estijoje prezidentė negalės šį vakarą dalyvauti festivalio „Gaudeamus” atidarymo koncerte Tartu. Šalies vadovė Estijos žmonėms palinkėjo gražios šventės ir perdavė sveikinimo įrašą estų kalba“, – rašoma Prezidentūros pranešime. Estija nepriklausomybės šimtmetį mini vasarį, bet penktadienį Tartu vyks studentų „Gaudeamus“ dainų šventė ir oficialios iškilmės. Į jas atvyks Suomijos, Latvijos, Lenkijos, Islandijos bei Gruzijos prezidentai. Festivalio pradžioje šalies vadovė turėjo sakyti sveikinimo kalbą Estijos žmonėms ir stebėti valstybės 100-mečiui skirtą iškilmingą Lietuvos, Latvijos ir Estijos studentų chorų bei folkloro ansamblių koncertą. Šiemet „Gaudeamus“ dalyvauja 53 chorai ir folkloro kolektyvai iš Lietuvos. Šeštadienį čia vyks Estijos šimtmečiui skirtas lietuvių folkloro koncertas. Baltijos šalių studentų festivalis „Gaudeamus“ rengiamas nuo 1956 metų. Šiemet jis vyksta 18 kartą.

